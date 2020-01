Hasta los nobeles se equivocan: por qué es importante retractar artículos científicos

A principios de este año, la ganadora del premio Nobel de Química 2018 Frances Arnold ha decidido retractar uno de sus últimos artículos publicado en la prestigiosa revista Science. El motivo es que los autores se dieron cuenta de que los resultados no podían reproducirse y que faltaban datos en los cuadernos de laboratorio.

It is painful to admit, but important to do so. I apologize to all. I was a bit busy when this was submitted, and did not do my job well. https://t.co/gJDU0pzlN8