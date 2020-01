Por qué es falso decir que el 69% de los agresores sexuales en grupo son extranjeros

Santiago Abascal ha vuelto a unir inmigración y violencia sexual al repetir en el debate de investidura el falseamiento de datos que ya ha trasladado en otras ocasiones. El líder de Vox ha dicho que “el 69% de todos los varones imputados en violaciones grupales han sido extranjeros”, sin embargo, no existen en España datos oficiales que recopilen agresiones sexuales diferenciadas por número de autores. Y lo que hay no dice lo que esparce el líder del grupo ultraderechista.



La cifra del 69% es falsa tal y como está siendo utilizada por el partido de extrema derecha. El dato está incluido en el informe ‘Agresores sexuales con víctima desconocida’, del Instituto de Ciencia Forense y Seguridad del CSIF y la Universidad Autónoma de Madrid (y editado por el Ministerio del Interior). El estudio analiza una muestra de denuncias y atestados policiales de abusos y agresiones sexuales en las que víctima y agresor no se conocían. Y, dentro de ellas, evalúa brevemente las cometidas en grupo.



Así, el informe concluye que las agresiones cometidas por más de un hombre suponen un 4% del total de las que se producen entre desconocidos. De ellas, el 31% lo fueron por españoles y el 69% por extranjeros. Sin embargo, el análisis deja fuera las perpetradas en grupo cuando la víctima y el agresor sí se conocían (forman parte del entorno o llevan juntos más de 24 horas), que son, precisamente, las más comunes: según este mismo estudio, el 80% de las denuncias pertenecen a esta categoría.



Por lo tanto, la cifra repetida constantemente por Abascal (aunque en otras ocasiones, ha dicho que es un 70%) es una extrapolación que no analiza el total de agresiones sexuales en grupo que se dan en España. De hecho, si nos centramos en los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior sobre el total de agresiones sexuales (ya sean en grupo o no), la gran mayoría de los detenidos e investigados en 2017 fueron españoles (el 70,1% en 2017).

Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que analiza la información procedente del Registro Central de Penados, permiten concluir que el 73,9% de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2018 fueron españoles.