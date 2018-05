Un joven intergénero aspira a ser reina de las fiestas de Moncada (Valencia)

El joven activista intergénero Zero ha presentado su candidatura, que ha sido aceptada, para ser elegido reina de las fiestas de la localidad valenciana de Moncada, una solicitud que, afirma, cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Consistorio.

Así lo ha asegurado en declaraciones a EFE Televisión el activista intergénero Zero, quien ha señalado que con esta decisión quiere dar visibilidad al colectivo y evitar que "muchos niños y niñas lo pasen mal por su identidad o expresión de género".

Zero presentó el pasado lunes en el registro de entrada en el Consistorio de Moncada, una población del área metropolitana de Valencia, su candidatura para ser la reina de las fiestas y, según ha explicado, "no hubo ningún problema" por ser una persona intersexual, cuya identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros".

"Luego (de presentar esta solicitud) y por lo que sé, todos los grupos políticos parecen dispuestos a votar a favor de cambiar todas las bases necesarias para hacer unas fiestas más igualitarias", ha indicado el activista.

Según ha explicado, los requisitos que pedían para acceder a ser reina de las fiestas eran que fueran "señoritas" y tuvieran "estudios de secundaria o superiores".

En el reglamento, "siempre ha estado la palabra señorita, (que es una expresión totalmente) anticuada, pero ahora se están promoviendo una serie de cambios (en la normativa): los grupos políticos se han concienciado mucho y están cambiado las cosas. Estoy muy alegre con el tema".

El siguiente paso, ha afirmado, es "seguir luchando por la igualdad". Y a las "personas que están aún en el patio del colegio y lo están pasando mal, y a las madres y padres que también están perdidos a la hora de enfocar la educación de sus hijas e hijos, darles a entender que todos estos procesos son normales".

"La identidad de género, la expresión de género, permite que cada uno es libre de llevarlo como realmente se sienta. Que ya no esté cohibido ni tenga problemas ni te señalen por la calle. Hay que normalizar esta situación desde todos los campos posibles", ha afirmado.

Zero ha explicado que le han llegado a decir que no sería justo que este año lo eligieran reina de las fiestas, porque ha tenido una repercusión mediática mucho más grande.

Según Zero, la "inmensa mayoría de gente me ha dado su apoyo (...) Creen que estoy haciendo un activismo muy importante para visibilizar la diversidad de genero, y eso me llena mucho".

Ha recordado que, hace años, por su identidad de género, llegó a "pasarlo mal" en el colegio" y no quiere que esa discriminación se repita "por el hecho de que una persona sea varón y se vista como un hombre o como quiera por su rol de género. Que pueda ser reina si es lo que realmente siente y que nadie lo juzgue por ello".