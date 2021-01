Portugal opta por vacaciones forzosas en los colegios antes que aulas online

Lisboa, 23 ene (EFE).- En medio de una durísima tercera ola de contagios, el Gobierno de Portugal ha decidido suspender las clases durante 15 días y aparcar la enseñanza online, una estrategia aceptada por buena parte de la comunidad educativa por considerar que la educación virtual acentúa las desigualdades.

En un país confinado por el crecimiento descontrolado del virus, los centros escolares, desde guarderías a universidades, cerrarán durante 15 días desde este viernes con la idea de recuperar el tiempo perdido en las vacaciones previstas en Carnaval, Pascua y verano.

Cerrar las escuelas era una línea roja que el Gobierno socialista portugués ha tenido que cruzar ante el avance de la pandemia, pero esta vez ha decidido evitar en lo posible la enseñanza online que, el curso pasado, durante el confinamiento de la primera ola, puso en evidencia las fragilidades del sistema educativo luso.

ONLINE, SÓLO PARA EMERGENCIAS

"Es una enseñanza de emergencia y que sólo debemos poner en práctica después de agotar todas las otras soluciones, porque se vio que perjudica mucho, sobre todo a los alumnos más necesitados", señala en declaraciones a EFE el presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas (Andaep), Filinto Lima.

Una idea con la que coincide el presidente de la Confederación Nacional de las Asociaciones de Padres (Confap), Jorge Ascenção, que considera que "la enseñanza a distancia sólo funciona para las familias que tienen más recursos y pueden ayudar a sus hijos".

"No funciona para los más necesitados, la educación especial, los niños con más dificultades o los que necesitan terapias", añade.

El ministro de Educación, Tiago Brandão, defendió hoy que en este momento es posible interrumpir las clases y pensar en recuperarlas más adelante porque acaba de empezar el segundo trimestre y todavía hay tiempo, a diferencia de lo que ocurrió la primavera pasada.

Pero los huecos para recuperar clases son limitados, y si la situación sanitaria mantiene su gravedad, será inevitable volver a la enseñanza a distancia.

"Creo que no va a ser posible volver a las escuelas presencialmente en 15 días", señala a EFE el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenprof), Mário Nogueira, que pide al Gobierno que use este medio mes para preparar las posibles soluciones para después: regreso a la enseñanza presencial para todos o algunos niveles, o clases online.

¿MÁS PREPARADOS?

Después de la experiencia del año pasado, cuando los colegios tuvieron que pasar a la enseñanza a distancia de forma súbita, el Ministerio de Educación anunció la preparación de un plan de aulas online.

Las escuelas públicas cuentan con planes de enseñanza a distancia, recuerda el presidente de la asociación de directores, que asegura que se ha aumentado el número de ordenadores y tanto los profesores como los alumnos están mejor preparados para afrontar una enseñanza virtual.

Pero no todos los recursos prometidos han llegado, denuncian los profesores: "Faltan muchos ordenadores. La situación, aunque no es tan grave como el año pasado, sigue siendo grave porque no se ha hecho mucho para resolver los problemas", asegura el líder de Fenprof.

El curso pasado, además de las clases online, Portugal recuperó la Telescuela, una iniciativa que ya se usaba en los 60 y que permitió emitir contenidos educativos para los diferentes niveles de enseñanza.

Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre si volverá a recurrir a este proyecto en caso de prolongar el cierre de los colegios, aunque la televisión pública alargará su programación infantil de entretenimiento durante las próximas dos semanas.

QUEJAS DE LOS PRIVADOS

La decisión de suspender las clases sin autorizar la enseñanza a distancia ha suscitado quejas de los colegios privados, que quieren que se les permita continuar estos 15 días con clases online.

El líder de la oposición conservadora, Rui Rio (PSD, centro-derecha), ha llegado a decir en su perfil de Twitter que no permitir a los centros privados realizar clases digitales es "una medida totalitaria de perfil marxista, que no tiene nada que ver con la defensa del interés público ni mucho menos de la salud pública".

Pero desde el resto de la comunidad educativa defienden que las reglas deben ser igual para todos.

"La organización del año lectivo es igual para todos", señala Ascenção desde la confederación de padres, que recuerda que, si se han adelantado las pausas escolares y durante las vacaciones de Carnaval y Pascua habrá clases, tiene que ser así en todas las escuelas.

Los profesores de la Fenprof coinciden en que es "natural" que la medida sea común para todo el sistema educativo: "Los colegios privados pueden y deben existir, pero tienen que quedar sujetos a las reglas del país", dice Nogueira.

Paula Fernández