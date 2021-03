La tasa de incidencia encadena una semana de subidas y Sanidad registra 5.516 contagios y 201 muertes

La tasa de incidencia vuelve a subir. Este parámetro, que indica el número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, no ha disminuido desde el pasado martes, cuando el ministerio de Sanidad notifico 127,8 casos. Una semana después, este indicador se sitúa en los 129,55. Una tendencia al alza en las últimas jornadas que, aunque lenta, aleja a España del objetivo principal de reducir la transmisión a riesgo bajo. Esto es, a entre 25 y 50 casos.













El ministerio de Sanidad ha registrado este martes 5.516 nuevos casos de coronavirus. Se trata de un descenso respecto a los 6.216 contagios notificados el jueves de la semana pasada, el día más reciente con el que se puede establecer una comparación. El viernes no se facilitaron datos por ser festivo y el lunes se publicó el acumulado desde el jueves. No obstante, la Comunitat Valenciana no ha actualizado la totalidad de sus nuevos casos por problemas técnicos. Desde el inicio de la pandemia, hace ya más de un año, se han contagiado en España 3.234.319 personas.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación. Se muestra la media de la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



Las autoridades sanitarias han notificado también 201 personas fallecidas más que en el balance del lunes. En total, desde que comenzó la crisis sanitaria han muerto con coronavirus 73.744 personas, 337 de ellas en los últimos siete días.

Por comunidades, las que más nuevos casos han notificado a Sanidad han sido Madrid, que ha incorporado 1.547; Catalunya, con 1.440; Andalucía, que suma 667; y Euskadi, con 409 contagios más. Además, doce comunidades suben su incidencia: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. El dato más alto lo registra Madrid, con una incidencia de 222,74 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.







La ocupación hospitalaria por pacientes COVID se sitúa en esta jornada en el 6,34%, con 7.926 personas ingresadas en planta; y del 18,87% en el caso de las UCI, con 1.880 pacientes.

El 4,56% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna

En el apartado de vacunación, esta jornada se han alcanzado las 6.409.196 dosis administradas. Suponen un 83,4% del total de las entregadas a las comunidades autónomas. Con ellas, se han inyectado las dos dosis a 2.156.598 personas. La mayoría de quienes tienen la pauta completa han recibido el suero de Pfizer -2.047.849-; seguido del de Moderna -108.716-. Tan solo 33 personas recibieron las dos dosis de AstraZeneca.







En total, el 4,56% de la población está inmunizada con la pauta completa contra el coronavirus. Por comunidades, sobresalen Asturias, con el 7,28%; Castilla y León, que llega al 6,55%; Cantabria, con el 6,27%; y Extremadura, que ha inmunizado al 6,18% de su población.

El ritmo de vacunación ha caído desde el 15 de marzo, cuando el ministerio de Sanidad suspendió la administración de los sueros de AstraZeneca hasta comprobar que no existía relación con la formación de trombos. La administración de estas vacunas, que habían quedado reservadas en las neveras, se reanudará este miércoles, con lo que las autoridades sanitarias esperan recuperar el ritmo de las semanas anteriores.