La secretaria de Igualdad reconoce que la maternidad en España está penalizada

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha reconocido hoy que en España la maternidad "está penalizada", ya que la corresponsabilidad no ha llegado aún al concepto de conciliación, "que sigue siendo puramente femenino".

Así lo ha asegurado durante la presentación del informe "Estado de la Población Mundial 2018 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)" presentado hoy en Madrid, que pone de manifiesto que en los últimos 50 años todos los países del mundo excepto la República Democrática del Congo, han visto descender sus índices de natalidad.

También España, donde las mujeres tienen una media de 1,5 hijos y se convierten en madres por primera vez a los 32 años, ha visto descender sus tasas de fecundidad en los últimos años.

Según Murillo, en nuestro país la maternidad está penalizada y la conciliación es una cuestión "puramente" femenina: "a ver cómo se organizan las mujeres con sus propios hijos".

Así, ha afirmado que mientras la corresponsabilidad en términos sexuales y de vida familiar no sea aceptada, es muy difícil tener la capacidad de decidir sobre la maternidad a pesar de que a la mujer se le insta a tener hijos sin destinar medios a crear una estructura de cuidados.

En este sentido, ha señalado que cuando a una mujer le preguntan por sus condiciones para tener hijos, una de las primeras premisas es vivir cerca de su familia materna, por la necesidad de encontrar quién le sustituya cuando ella no pueda hacerse cargo de los pequeños.

El informe ha sido presentado por el responsable de Género, Derechos Humanos y Cultura del UNFPA, Luis Mora, quien ha subrayado que hay 22 países cuya tasa de natalidad es tan baja que no llega al nivel de reemplazo demográfico.

Entre estos países se sitúan los europeos, EEUU, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, entre otros y estos dos últimos presentan unas tasas tan bajas de fecundidad que se estima que en 20-30 años habrán visto reducir su población en un 25 %.

Frente a este panorama, el informe expone el caso de los países del África Subsahariana, especialmente Níger, donde cada mujer tiene entre 7 y 8 hijos y se espera que duplique su población en 18 años.

En ambos casos, Mora ha apuntado que la capacidad de decisión de las mujeres sobre su maternidad está limitada. Mientras que en los países en vías de desarrollo es casi inexistente el acceso a los métodos de planificación familiar y anticonceptivos, en el caso de los países desarrollados, la falta de políticas de conciliación y corresponsabilidad son las que condicionan en buena medida las decisiones de las mujeres.

"Es un contexto novedoso y desafiante porque las mujeres se encuentran en la situación de no poder elegir libremente, bien porque no tiene acceso a la planificación familiar o por falta de conciliación y se encuentran en el dilema de no tener hijos o tenerlos a edades avanzadas con los riesgos que eso conlleva", ha explicado.

La penalización de la maternidad en los países desarrollados se debe a las dificultades laborales con las que cuentan las mujeres que deciden ser madres.

"Son barreras importantes para el ejercicio de los derechos reproductivos", ha alertado Mora.

Este representante del UNFPA ha hablado de la experiencia de los países nórdicos, "los únicos que han podido recuperar las tasas de reemplazo" gracias a políticas de conciliación y de igualdad de género y ha propuesto también ampliar el acceso a los servicios de cuidado infantil.

Por su parte, el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Guillermo González, ha denunciado el "difícil acceso" que existe en España a la anticoncepción gratuita y la "falta absoluta" de educación sexual de los jóvenes en las escuelas.