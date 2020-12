Siguen subiendo los contagios a dos días de la Nochebuena

Madrid, 22 dic (EFE).- La incidencia de la covid sigue creciendo en España, con Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a la cabeza, a dos días del arranque de las cenas y comidas navideñas, mientras se endurecen los controles a la llegada de ciudadanos del Reino Unido a través de Gibraltar para intentar parar la nueva cepa de covid-19.

Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha subido en un día 12 puntos porcentuales de media en todo el país, hasta los 236,17 casos por cada 100.00 habitantes.

En las últimas 24 horas se han notificado además 260 fallecidos por covid, y la ocupación hospitalaria se sitúa en el 9,4 %, un 20 % en el caso de las ucis, cifras prácticamente idénticas a las que ayer.

Baleares sigue siendo la comunidad con más incidencia, 433 casos frente a los 406 de este lunes; seguida de Madrid, con 329 casos, 29 más que ayer, y la Comunidad Valenciana, con 309 casos. La incidencia ha subido también en Extremadura, en cuarto lugar, donde hay hoy 305 casos por cada 100.00 habitantes, 25 más en un día.

Ante la evolución de los datos, la Xunta de Galicia ha aconsejado a sus residentes que se limiten a cenar y comer con sus convivientes en las festividades navideñas, aunque permitirá, como excepción, hacer visitas a familiares dentro de la comunidad entre la medianoche del 23 hasta las 23.00 horas del 25 de diciembre.

En su capital, Santiago, preocupa el incremento de contagios de coronavirus, porque los expertos que asesoran al Gobierno gallego no tienen identificado el motivo de este aumento.

Y Madrid se prepara para blindar la comunidad mañana de los ciudadanos que no tengan un justificante, con alrededor de 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se desplegarán por toda la comunidad.

Mientras las comunidades apuestan por endurecer las medidas, Canarias ha decidido suspender el cierre perimetral de la comunidad decretado el 9 de diciembre hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso del Gobierno contras sus controles sanitarios, al no estar de acuerdo con que un test de antígenos, y no una PCR, valga para probar que no se está contagiado para entrar en el archipiélago. La suspensión no afecta a las medidas decretadas para Tenerife, la isla con más presencia del virus.

Otro frente de lucha contra la pandemia se libra con la nueva cepa de covid-19 detectada en el Reino Unido. Gibraltar ha decidido este martes endurecer las restricciones a la llegada de pasajeros por avión, un día después de que el Gobierno británico anunciara un caso en el Peñón que se remonta a noviembre.

A partir de la medianoche del 23 solo podrán desembarcar en Gibraltar los que, además de tener una PCR negativa reciente, sean gibraltareños, residan o trabajen allí, o bien sean españoles o residentes en España y estén en tránsito hacia España, entre otras excepciones. Estas nuevas medidas se suman al cierre ayer de la hostelería y los colegios hasta el 11 de enero.

Por su parte, el Ejecutivo español ha relajado las medidas para admitir a los gibraltareños y andorranos que viajen a España desde el Reino Unido (además de a los españoles y residentes).

El cierre de fronteras con el Reino Unido decretado a raíz de esa nueva cepa está provocando un tapón de camiones en la frontera con Francia, muchos de ellos españoles que llevan 40 horas bloqueados a muy pocos días de las fiestas navideñas.

Es el caso de Daniel, camionero de una empresa de transporte refrigerado de Valencia que ha denunciado desde Dover que están "como perros", les amenazan con multas y les han trasladado a un aparcamiento que "no tiene ni asfalto". Calcula que las colas de camiones para entrar en el país galo desde el Reino Unido son de 30 kilómetros.

Ante esta situación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia para conseguir que los transportistas españoles atrapados en Francia y el Reino Unido vuelvan a casa.

La nueva cepa también preocupa de cara a la vacuna, que se empezará a administrar este domingo en España. El comité científico sobre la covid del Colegio de Médicos de Madrid ha advertido de la complejidad de alcanzar la tasa de inmunidad poblacional necesaria para acabar con el coronavirus, porque "puede mutar y las vacunas perder eficacia".

Los expertos han animado, sin embargo, a vacunarse, porque los beneficios son "mucho mayores que los posibles riesgos y perjuicios", ha asegurado los médicos ante la inminente administración de la vacuna de BioNTech Pfizer para la que las comunidades ya se preparan.

Cataluña ha anunciado que los primeros en vacunarse el domingo serán las personas mayores que viven en residencias geriátricas y los trabajadores que las atienden, con las 200.000 dosis que se prevé que lleguen antes de ese día.

Cantabria ha ensayado hoy el protocolo de vacunación en un centro de atención a la dependencia de Santander, y en Extremadura los farmacéuticos serán los encargados de la logística de distribución de las vacunas.