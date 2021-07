Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

07:57 h

La historia parece repetirse: una parte del sistema de salud tensionado a tal punto que no puede cumplir sus funciones. La Generalitat de Catalunya ha comunicado que la Atención Primaria está colapsada y pide a contactos de positivos para SARS-CoV-2 que no acudan a centros de salud si no tienen síntomas graves, que simplemente se autoconfinen. En esa comunidad hay más de 2.000 casos por cada 100.000 menores de 30, es decir, 1 de cada 50 se ha infectado en los últimos 14 días. La mayoría de ellos no ha podido vacunarse todavía, razón principal de este crecimiento, según el Ministerio de Sanidad. Los jóvenes no suelen desarrollar la enfermedad de forma grave, pero quien asume su atención es Primaria; y quien se encarga del rastreo de contactos, Salud Pública. Los efectivos de ambos niveles de la sanidad llevan trabajando sin tregua desde enero de 2020. Y llevan además meses involucrados en la campaña de vacunación.

La sobrecarga llega además en plena temporada veraniega, desde siempre un bache de recursos en una Atención Primaria que no suele ser reforzada estos meses pese al recorte de recursos que suponen las vacaciones de sus trabajadores. Solo algunas comunidades, como la Valenciana y Canarias, previeron con tiempo, en junio, la incorporación de personal. El sindicato SATSE denuncia que de media solo se cubren entre el 30 y el 40% de los profesionales de enfermería de todo el sistema; esto es, de cada 100 enfermeras que se van de vacaciones en julio y agosto, solo se incorporan 40.

Escribe Belén Remacha.