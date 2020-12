Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

14:42 h

A María Chivite no le temblará la mano si tiene que endurecer las restricciones, incluso "a mitad de las navidades", por un incremento de los contagios. La presidenta de Navarra ha señalado que por el momento no contempla aplicar nuevas medidas restrictivas, como sí han hecho otras comunidades, pero que si es necesario "no nos van a doler prendas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha indicado que, "como ha dicho siempre la consejera de Salud y hemos defendido desde el Gobierno, todo va a tener que ver con la evolución de los datos; es verdad que ayer tuvimos un pequeño repunte y hoy los casos son la mitad que ayer, vamos a ir monitorizando día a día y si tenemos que tomar decisiones porque la incidencia aumenta, las tomaremos como las hemos tomado a lo largo de toda la pandemia". Ha señalado que, si fuera necesario, se adoptarían medidas más restrictivas antes o en mitad de las Navidades.

Escribe Rodrigo Saiz.