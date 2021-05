WWF celebra el aumento de la población de linces, pero alerta aún de peligros

Madrid, 28 may (EFE).- La organización ecologista WWF ha calificado de "hito histórico" el censo de población del lince ibérico en 2020 cifrado en 1.111 ejemplares en toda la Península Ibérica, pero alerta de que hasta que no se triplique el censo actual, no se le podrá catalogar especie fuera de peligro.

El Ministerio para la Transición Ecológica señalaba a primera hora de este viernes que la población de más de un millar de linces en toda la Península Ibérica es la cifra más alta registrada desde que existen programas de seguimiento de la especie y un 30 % más respecto al año 2019, cuando se censaron 855 ejemplares en todo el territorio.

El experto en conservación del lince ibérico (Lynx pardinus) de WWF, Ramón Pérez de Ayala, ha explicado, sin embargo, que "aún queda muchísimo trabajo por hacer" hasta que sus números se multipliquen por tres y lleguen a 3.000 o 3.500 ejemplares en 2040, por lo que ha abogado por contar con alrededor de 750 hembras reproductoras para asegurar la viabilidad de la especie.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de procurar "comunicar las especies actuales" de lince que hay en la Península Ibérica para evitar la endogamia y garantizar un crecimiento adecuado del número de ejemplares.

Para Pérez de Ayala este felino se enfrenta a otros problemas añadidos "como la mortalidad y el furtivismo", inconvenientes que, si no se solucionan a tiempo, harán que "se rompa este crecimiento exponencial del número que estamos viendo hasta ahora".

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que "pocas especies son capaces de escapar de una situación tan crítica como la que ha vivido el lince ibérico" y que este gran avance "responde a un trabajo continuo y conjunto" de todas las administraciones y organizaciones implicadas.