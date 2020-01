Vox arrasó en viralidad al resto de partidos en la campaña del 10N, según el CIS

Vox fue el partido más viral durante la campaña electoral del 10N. Según el último barómetro del CIS, un 9,7% de los españoles recibió algún tipo de mensaje electrónico que hablaba del partido de Santiago Abascal, ya fuera vía SMS, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o a través de las redes sociales. La encuesta no hace hincapié en si los mensajes fueron enviados por el propio partido o por otros usuarios, ni si el contenido de estos era positivo o negativo.

La ventaja de Vox respecto al PSOE, el partido que ganó las elecciones y que queda en segundo lugar en esta estadística, es de más de un punto. En concreto, un 8,5% de los españoles recibió mensajes cuyo tema eran los socialistas; un 8,1% los recibió sobre el PP; un 7,3%, sobre Unidas Podemos y un 5,6%, sobre Ciudadanos.

El partido de ultraderecha también consigue una clara diferencia a la hora de involucrar a los usuarios de estos servicios digitales para que manden mensajes sobre él. Un 57,5% de los españoles que lo hicieron, según el CIS, habló de Vox. Son casi 13 puntos más que la cifra del PSOE (44,9%). En total, un 5% de la población española cogió su dispositivo para enviar mensajes sobre Vox.

No obstante, la gran mayoría de los españoles se sitúa fuera de estas categorías. El 82% de los encuestados afirma no haber recibido ningún mensaje sobre ningún partido durante la campaña del 10N, mientras que el 91% dice que tampoco envió ninguno. La encuesta del CIS no pregunta si este tipo de mensajes tuvo algún impacto en el voto de los que sí los recibieron.

En su barómetro electoral, el CIS mantiene a casi todos los partidos en valores muy similares a los obtenidos en las elecciones. El PSOE obtendría el 28,3% de los votos, tres décimas por encima de la cifra que consiguió el 10N. El PP, con el 20%, caería casi un punto. Vox (15,2%) se mantiene prácticamente igual. Unidas Podemos cae seis décimas, para situarse en el 12,8%. La formación que más sufre es Ciudadanos: obtuvo el 6,79% de los votos en las elecciones y ahora tendría que conformarse con el 5,6%.