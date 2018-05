Zuckerberg llega al Parlamento Europeo, contesta a lo que quiere y se va

La emboscada que los eurodiputados habían preparado para Mark Zuckerberg les ha salido por la culata. El fundador y director ejecutivo de Facebook ha contestado este martes a las preguntas del Parlamento Europeo en relación al escándalo sobre la filtración de datos personales a Cambridge Analytica y la manipulación de procesos electorales, pero el tipo de comparecencia que la cámara comunitaria ha elegido para interrogarle le ha permitido evadir las cuestiones más espinosas para su compañía.

La constatación de que Zuckerberg iba a salir de la Eurocámara sin contestar a varias de las preguntas más pertinentes ha provocado protestas airadas en gran parte de la bancada. La manera que ha utilizado el popular Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, para finalizar la sesión ("Yo me quedaría, pero el señor Zuckerberg tiene que coger un avión") y emplazar al joven empresario estadounidense a contestarlas por escrito resume una comparecencia donde lo más reseñable no han sido sus respuestas sino las intervenciones de los eurodiputados.

Los políticos europeos querían demostrar que habían hecho sus deberes y conocían la problemática, al contrario de sus homólogos en EEUU. Han atacado a Facebook por su situación de monopolio; por la opacidad de su algoritmo y su negativa a hacer transparente su mecanismo de funcionamiento; y por los problemas estructurales de privacidad que explotó Cambridge Analytica, que no tienen tanto que ver con esta empresa sino con el propio diseño de la red social.

Los eurodiputados incluso han criticado la hipocresía de Zuckerberg por utilizar su alegato inicial en la Eurocámara para pedir perdón y proponer como solución una mayor autorregulación. Algo que, le han recordado, lleva haciendo 14 años. En lo que también supone una diferencia con los políticos estadounidenses (y españoles) ninguno se han mostrado obcecado en profundizar en la narrativa de la injerencia rusa.

No obstante, si la reunión debía ser "el punto de partida para diseñar un nuevo modelo de gobernanza de las plataformas digitales", como ha expresado Tajani en su introducción, esa gobernanza se basará en que los gigantes digitales escucharán lo que tenga que decir el poder político y luego lo aplicarán como mejor consideren. Es lo que ha hecho Zuckerberg con las preguntas que se le han planteado: en vez de hacer que contestara una por una, los eurodiputados han formulado todas seguidas y le han permitido que las agrupara y contestara a conveniencia.

