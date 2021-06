Un asesor de la fallida 'critogranja' de Málaga ofrece ahora cursos para invertir en criptomonedas a personas sin formación previa

"Los mayores avances en la historia de la humanidad han sido posibles gracias a personas que han visto oportunidades donde los demás han visto solo problemas".

"Personas que han sabido ignorar las críticas, las burlas de aquellos que no tenían la valentía o incluso el interés de intentarlo".

"La historia está llena de casos como este: si nos remontamos atrás, el fuego, la rueda, la electricidad, internet o incluso el automóvil".

"Bienvenido a la economía del futuro".

Víctor Ronco no escatima a la hora de darle un tinte épico a la decisión de invertir en criptomonedas sin tener conocimientos financieros. "La gloria y el éxito es para los valientes", insiste. Aunque no tengas "ni idea de criptomonedas", asegura, "puedes aprovechar la tecnología que las sustenta para invertir tu dinero y que este genere unos ingresos pasivos sin hacer prácticamente nada que te permitan vivir cada día un pelín mejor". La vía que propone para conseguirlo es su curso gratuito Criptomonedas de 0 a 100. Lo forman cuatro clases pregrabadas que en realidad son un reclamo para apuntarse a otra formación, Criptomonedas para todos plus, que tiene un coste de 1.000 euros, aunque eso no se cuenta hasta la última de ellas.

El curso de Ronco es uno de tantos que se promocionan en los últimos tiempos a través de anuncios de YouTube. Todos los protagonizan jóvenes que aseguran conocer métodos para ganar dinero fácilmente y dedicando muy pocas horas. En su anuncio Ronco explica que es experto en criptomonedas, que estas son "una oportunidad única para hacer crecer tus ahorros" y que es posible aprender "todo lo que se necesita saber" para empezar a operar con ellas en poco tiempo.

Durante la primera clase del curso Ronco expone una parte de su currículo, con varios años de experiencia invirtiendo en criptoactivos. No obstante, no dice en él también se incluye la participación en uno de los grandes proyectos fallidos del sector en España: Cryptosolartech, una empresa que pretendía montar en Málaga la granja de minado de criptomonedas más grande del sur de Europa. El plan era enchufarla a varias plantas de energía solar que se iban a construir en Sevilla y que funcionara enteramente con energías renovables. Tres años después no hay ni rastro de lo primero ni de lo segundo. La empresa todavía tiene pendiente devolver el dinero a los pequeños inversores que confiaron en el proyecto.

El papel del profesor que ahora imparte el curso sobre cómo introducirse en el mundo de las criptomonedas sin peligros fue diseñar y ejecutar la estrategia de publicidad de la ICO (siglas en inglés de Oferta de Moneda Inicial), la parte destinada a captar sobre todo pequeños inversores. En el vídeo en el que explica la ICO de Cryptosolartech, Ronco insiste en la idea de que el proyecto es atractivo "tanto para gente experta en el entorno de criptomonedas, de minado o incluso de blockchain, como por otro lado gente que no tiene ningún conocimiento previo y que quieren entrar en este mundo".

A Cryptosolartech le quedan por devolver más de 100.000 euros a esos pequeños inversores que enganchó a través de su ICO, reconocieron sus fundadores a elDiario.es. Para muchos de ellos era su primera experiencia con criptomonedas y salieron escaldados. Ronco asegura en una conversación con este medio que él no vio nada de ese dinero.

"Yo lo único que hice fue con respecto a publicidad, comunicación, pero no toqué ningún presupuesto, ningún tema de recaudación de fondos, no tengo ni idea a día de hoy del dinero que se recaudó o se dejó de recaudar ni cobré ningún porcentaje sobre él", expone Ronco a elDiario.es. "Me contrataron para una función concreta y mi relación con la empresa finalizó antes incluso de que terminara la ICO", añade.

Sobre por qué no cita su participación en el proyecto durante su curso, Ronco explica que ha participado en muchos proyectos y no puede "citarlos todos", aunque en otro momento de la conversación reconoce, ante la llamada de elDiario.es para esta información, que prefiere que su nombre "no se vincule con Cryptosolartech".

"Nunca pienses en que puede que caiga"

A los que enganche a través de YouTube les espera una primera charla centrada en calar el mismo mensaje que difundía en Cryptosolartech: hay un espacio en el mundo de las criptomonedas para aquellos con nula experiencia financiera. De hecho, expone que sumergirse en él es lo más inteligente incluso para los que no tengan conocimientos económicos. Su símil es que para el ciudadano de a pie, invertir sus ahorros en criptomonedas es como apostar por Google en 1995, cuando la compañía estaba recién creada. "Competir con Google ahora mismo es muy difícil. Pero seguro que a los que estuvieron avispados, confiaron en Google en 1995 e invirtieron no les ha ido nada mal", lanza Ronco en su papel de criptoprofesor.

Las autoridades financieras, como la CNMV y el Banco de España, repiten cada vez más a menudo la advertencia de que las criptomonedas son un producto de inversión complejo y de "extrema volatilidad". Su consejo es evitarlo si no se tienen conocimientos financieros debido su "complejidad y falta de transparencia, que las convierten en una apuesta de alto riesgo".

Esos avisos han hecho que mucha gente "no crea en las criptomonedas" y piense que son "una burbuja que en cualquier momento puede explotar", reconoce Ronco. "Quizá es tu caso, y no es de extrañar: los medios, los gobiernos, los bancos tradicionales se han encargado de expandir esa idea a través de campañas de difamación con las que buscan difundir el miedo entre la sociedad, decir que las criptomonedas son malas", asegura.

Nunca pienses en que puede que caiga, porque si metes 100 euros en ese momento, imagínate cuanto pueden llegar a valer si bitcoin llega a 1 millón de dólares

"Si siguen demonizándolas y avisando de sus peligros es porque las criptomonedas son una amenaza para ellos y chocan directamente con sus intereses", alega. Por eso, lo que recomienda es ignorar esas advertencias e ir a contracorriente. Pensar como Henry Ford: "Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubiesen dicho que caballos más rápidos", recuerda citando al primer magnate del automóvil.

La idea es que las criptomonedas solo pueden subir y subir, por lo que en realidad no existe el riesgo del que advierten las autoridades. "Nunca pienses en que puede que caiga, porque si metes 100 euros en ese momento, imagínate cuanto pueden llegar a valer si bitcoin llega a 1 millón de dólares", propone.

Criptomonedas para dummies

Ronco asegura que su paso por la fallida criptogranja de Málaga se limitó a diseñar la estrategia de publicidad de la ICO, pero los vínculos van más allá. También es coautor de Criptomonedas para dummies (Planeta) junto Carlos Callejo, que imparte con él su curso de inversión para novatos. El antiguo asesor de Cryptosolartech asegura a este medio que el libro no tiene nada que ver con su paso por el proyecto. Pese a ello, elDiario.es ha podido acceder a documentación que muestra que la publicación de Criptomonedas para dummies estuvo incluida en la planificación de la empresa.

Ronco llegó a Cryptosolartech de la mano de una agencia de marketing que también metió en el proyecto a Josef Ajram, el conocido influencer que se hizo famoso divulgando la posibilidad de invertir en bolsa sin conocimientos financieros, hacerse rico y retirarse. En el pack iba también Àlex Sicart, apodado "el niño prodigio de la tecnología" por empezar a programar y lanzar proyectos de blockchain antes de alcanzar la mayoría de edad. Sicart se encuentra en ese momento imputado por un juzgado de Málaga a raíz de su paso por Cryptosolartech, acusado de presuntos delitos contra el mercado y los consumidores y de revelación de secretos.

"El niño prodigio de la tecnología" es a su vez el autor del prólogo de Criptomonedas para dummies, centrado también en explicar como meterse en ellas sin formación previa. "Yo quería escribir un libro sobre criptomonedas antes de estar en Cryptosolartech. Lo que pasó allí es que conocí a Alex Sicart y él escribió el prólogo. No hay mucho más que eso", asegura Ronco.

Hubo más cambios alrededor del libro de los que Ronco reconoce. En las etapas iniciales de Criptomonedas para dummies el plan era que los dos fundadores de Cryptosolartech, Pablo Alonso y Alain Aguirre, fueran coautores junto a Ronco. Entonces el prólogo iba a correr a cargo de Ajram. elDiario.es ha tenido acceso al documento de edición online del borrador que refleja esta colaboración. Incluso se diseñó una portada para esa versión.

Con la caída de Cryptosolartech ese proyecto para lanzar el libro también decayó. Su publicación terminó retrasándose dos años, hasta su definitiva edición de septiembre de 2019. La temática es la misma que gira alrededor del curso Criptomonedas de 0 a 100 y de la publicidad de la ICO de Cryptosolartech: cómo pequeños inversores pueden meter sus ahorros en criptomonedas y sacar rentabilidad sin tener conocimientos económicos o financieros previos.