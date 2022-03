Las Ray-Ban con cámaras y micrófonos de Facebook salen a la venta en España

Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, saca este jueves a la venta en el mercado español las “Ray-Ban Stories”, las gafas con cámaras y micrófonos que la multinacional ha creado en colaboración al fabricante EssilorLuxottica. Se trata de unas gafas inteligentes que permiten a la persona que las lleva grabar todo lo que sucede a su alrededor y publicarlo instantáneamente en las redes sociales. Pese a que llevan el nombre de la firma italiana, ha sido Meta quien ha liderado su desarrollo.

Facebook contratará a 2.000 personas en España y construirá un cable submarino

Saber más

“Con las cámaras duales de 5 megapíxeles integradas en las Ray-Ban Stories, puedes hacer fotos y vídeos con las manos libres, utilizando tu voz, o con el botón de captura integrado en las gafas”, explica Meta. Los comandos de voz están disponibles en inglés, francés e italiano, pero no en español. “Las gafas también llevan incorporados unos altavoces abiertos, así como tres micrófonos que ofrecen una transmisión de voz y sonido de gran calidad para las llamadas y los vídeos”, añade la multinacional.

Para las personas a su alrededor, el único indicador de que el dispositivo está grabando es una pequeña luz led blanca colocada en el frontal derecho de la montura, que se enciende cuando se conecta la cámara. En la parte interna de las gafas hay otro led que permite saber al propietario que la grabación está activada. En el interior también hay un botón de encendido y apagado de todo el dispositivo, que hará que este no responda a los comandos por voz ni al pulsado de los botones.

En una reunión con periodistas, Ankit Brahmbhatt, jefe de desarrollo de las Ray-Ban Stories, ha explicado que la prioridad de Meta con este dispositivo ha sido “el diseño”. El objetivo es que se parezcan lo máximo posible a unas gafas convencionales, motivo por el cual la corporación de redes sociales ha pactado con EssilorLuxottica. No obstante, ha reconocido que eso también plantea “el reto” de que el dispositivo no se convierta en una herramienta para espiar a otras personas.

Brahmbhatt ha afirmado que Meta ha estado “en contacto con organizaciones y expertos en privacidad, seguridad y libertades civiles” en la etapa de desarrollo y desde que las gafas salieron al mercado en septiembre en los mercados de EEUU, Reino Unido, Canadá, Italia, Irlanda y Australia. “Hemos tratado de obtener la mayor cantidad de comentarios posibles para que podamos verterlos en el producto y en la forma en que educamos a los consumidores”, ha asegurado.

Sin embargo, la multinacional no ha atendido a todas las peticiones para aumentar la seguridad del producto. Según reveló el Wall Street Journal, una de las asociaciones de consumidores consultadas pidió a la multinacional que instalara un sensor para detectar si el propietario tapa el led que avisa de que las gafas están grabando y desconectara la cámara si esto ocurría. Meta se negó a ello.

No utilices tus gafas para realizar actividades perjudiciales como el acoso, violaciones de la privacidad o la captura de información sensible como los códigos PIN Consejo de Meta a los usuarios de las Ray-Ban Stories

“El próximo mes de abril se lanzará una campaña de marketing en muchos de los mercados de la UE para educar a la gente sobre los dispositivos wearables y las gafas inteligentes, explicando cómo funcionan”, ha adelantado Brahmbhatt. “Queremos que la gente sea más consciente de que otras personas están usando sus gafas inteligentes, como podría ser sus cámaras u otras capacidades”.

En la web de las Ray-Ban Stories, Meta da consejos como: “Apaga las gafas en determinados espacios como la consulta del médico, los vestuarios, los baños públicos, las escuelas o los lugares de culto”; “Muestra a los demás cómo funciona el LED de captura para que sepan cuándo está grabando. La manipulación de esta luz va en contra de nuestras condiciones de servicio” o “No violes la ley. No utilices tus gafas para realizar actividades perjudiciales como el acoso, la violación de los derechos de privacidad o la captura de información sensible como los códigos PIN”.

La corporación sí que accedió a otras recomendaciones de las organizaciones de consumidores, como impedir que las imágenes y vídeos tomadas por las Ray-Ban Stories se suban directamente a los servidores de Meta si el usuario no lo selecciona activamente. La opción predeterminada es que estos archivos se envían a la app “Facebook View” que debe instalarse en el teléfono y se conecta a las gafas vía bluetooth. Ese material se almacena localmente en el teléfono y la red social asegura que no tiene acceso a él si el usuario decide no publicarlo.

Las Ray-Ban Stories estarán disponibles a partir de este miércoles tanto online como en algunas “tiendas seleccionadas”, expone Meta. Hay varios modelos y tipos de cristales, incluidos los graduados. Su precio es de 350 euros.