La mayoría de refugiados y refugiadas de Palestina que viven en Líbano están en una situación peculiar y discriminatoria. Al no ser formalmente ciudadanos de otro estado, no pueden reclamar los mismos derechos que otros extranjeros que viven y trabajan en Líbano. No se les permite tener propiedades y la ley prohíbe su acceso a servicios y empleos del sector público y a 39 profesiones más.

La mayoría de las personas refugiadas de Palestina presentes actualmente en el país viven por debajo del umbral de pobreza y su situación se ha visto agravada por la profunda crisis financiera, económica y social.

La crisis también afecta a la salud de sus habitantes, especialmente en el caso de los refugiados y refugiadas de Palestina, quienes no tienen los recursos para financiar sus tratamientos médicos. Su salud depende de la atención proporcionada por las clínicas de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en el país, y de otras organizaciones como la Media Luna Roja.

La sanidad privada en Líbano es completamente inaccesible para este colectivo, por lo que sin el apoyo humanitario no tendrían otra opción que morir en silencio o vivir endeudados.

Naeem Ghizawi, refugiado palestino de 33 años y padre de 4 hijos, vive en el campamento de Shatila, sufre diabetes y recibe tratamiento en la clínica de UNRWA, donde también se le proporcionan los medicamentos adecuados. Recientemente fue ingresado en el hospital Haifa de la Media Luna Roja Palestina, “no tenía otra opción. Si no fuera por estas ayudas tendría que vivir con deudas durante el resto de mi vida. No podría acceder a ningún medicamento, no solo porque sea muy caro, sino porque muchos tratamientos sanitarios son inaccesibles hoy en día en Líbano”.

Durante la escasez de medicinas en las farmacias libanesas, la mayoría recurrían a la compra de medicamentos en Turquía o en otros países en el extranjero. Naeem explica que ha necesitado pedir dinero prestado para alquilar un tuk-tuk con la esperanza de generar ingresos que le permitan pagar las gafas que sus hijos, con discapacidad visual, necesitan. Según Naciones Unidas, más del 80% de la población palestina tiene puestos de trabajo precarios y no cualificados.

UNRWA cuenta con centros de salud, pero no con hospitales, por lo que financia el 100% de los gastos de ingreso de los refugiados una vez que son admitidos en hospitales como el de Haifa, que aunque no es totalmente gratuito, sin duda es más asequible incluso para los libaneses.

El número de personas refugiadas de Palestina hospitalizadas en la Media Luna Roja Palestina, se ha disparado. En 2022, alrededor de 1000 personas más que en 2019, ingresaban en estas instalaciones.

Dada la situación sanitaria y económica, no solo las mujeres refugiadas de Palestina acuden a los centros sanitarios de organizaciones para tratar sus embarazos, también lo hacen las libanesas que han encontrado en ellas una atención de calidad y accesible económicamente.

Los registros de salud activos de refugiados y refugiadas palestinas que acuden a los centros de salud y clínicas de UNRWA también aumentaron en un 13%, y el número de mujeres que hicieron seguimiento de sus embarazos en las instituciones de salud de la Agencia a finales de 2022 es casi el doble del número que lo hicieron en 2019.

Angham Dahman, madre primeriza refugiada de Palestina de 24 años del campamento de Nahr el-Bared acudió a la clínica de UNRWA durante su embarazo, donde conseguía los suplementos y vitaminas necesarias para un embarazo saludable. Dichos productos tienen unos precios muy elevados, se venden en dólares estadounidenses o no están disponibles en las farmacias locales, lo mismo ocurre con las vacunas que reciben los recién nacidos.

“Todas las mujeres embarazadas reciben un seguimiento regular allí, incluida la detección del embarazo y otros servicios de atención médica. Mi hijo de un mes también recibe los cuidados y exámenes médicos, además de las vacunas necesarias”, comenta Angham.

“No quería tener más hijos, sobre todo porque hoy las circunstancias en las que vivimos son muy difíciles, pero era la voluntad de Dios. Si necesito algún medicamento que no sea proporcionado, trato de ahorrar dinero durante meses para pagarlo, lo cual no es nada fácil, especialmente hoy en día durante estas condiciones en las que vivimos”, Sahar Amsha, refugiada de palestina de 29 años, madre de 3 hijos del campamento de Nahr el-Bared, y embarazada de nuevo de cinco meses.

Ahora mismo el 93% de la población refugiada de Palestina vive por debajo del umbral de pobreza en el país y dependen de la ayuda humanitaria. Familias enteras luchan por su supervivencia mientras enfrentan el estrés mental de la incertidumbre y la falta de esperanza en un futuro mejor.

Frente a los desafíos colosales, la persistente inacción política y la ausencia de un gobierno plenamente operativo amenazan con empeorar una situación socioeconómica y sanitaria gravemente deteriorada.