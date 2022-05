Así es EuroVelo, la red de carriles bici que conecta Europa

Si te gusta la bicicleta, esto te va a interesar. Ya sea porque aprovechas los fines de semana para conocer sitios nuevos a golpe de pedal, o porque durante tus vacaciones cargas las alforjas y te lanzas a recorrer kilómetros sobre dos ruedas, EuroVelo está hecho para gente como tú.

EuroVelo es un proyecto europeo de rutas cicloturistas de larga distancia que cruza Europa de punta a punta, de arriba a abajo y de lado a lado. Una red de carriles bici que busca promover los viajes sostenibles y un turismo responsable. Cuenta con un total de 17 rutas que, cuando estén completadas, cubrirán un total de 90.000 km, de los que 45.000 ya están a pleno rendimiento hoy día utilizando carriles específicos para bicicletas y carreteras poco transitadas.

La idea surgió en 1995, en Bruselas, pero hasta 2001 no entró en funcionamiento la primera ruta, la EuroVelo 12, que es la que rodea el Mar del Norte. El desarrollo de un plan tan ambicioso supone la coordinación de un gran número de países, lo que a veces no resulta sencillo, y los encargados de dar forma a toda su infraestructura son los gobiernos nacionales, regionales y locales, e incluso alguna ONG dado el caso. Su implementación y garantía de calidad está coordinada por la Federación Europea de Ciclistas (ECF) en colaboración con diferentes centros de coordinación regionales, entre los que se incluye el Centro de Coordinación de España, que es el encargado de hacer que el EuroVelo funcione y se desarrolle a nivel nacional. Desde donde ya han hecho un gran trabajo y siguen haciéndolo cada día.

17 rutas para conectar Europa

La idea de EuroVelo es que sirva tanto para el cicloturista que quiere atravesar países enteros como para el que usa la bicicleta de manera cotidiana en su día a día. Muchos tramos utilizan rutas ya existentes mientras que otros son de nuevo desarrollo. Todas las rutas tienen una distancia total superior a mil kilómetros y las hay de más de diez mil, y no hay ninguna que no pase al menos por dos países.

Para que sea una red de carriles bici aptos para todos los públicos las rutas de EuroVelo han de cumplir con unas determinadas recomendaciones, que dependiendo de la orografía del terreno no siempre se puede cumplir. Por tanto, no deben presentar pendientes superiores al 6%, deben estar pavimentados en al menos el 80% del recorrido, deben tener una anchura mínima que permita el paso de dos bicicletas, no deben tener tráfico motorizado y si lo hay que sea de un promedio no superior a 1000 vehículos al día, y que estén abiertas durante todo el año, con posibilidad de avituallamiento y hospedaje.

De estas 17 rutas ciclistas que atraviesan Europa, diez lo hacen de norte a sur, cinco de este a oeste y dos en forma de circuito. Entre todas ellas llegan a atravesar un total de 42 países. Aquí tienes un listado país por país con las rutas que pasan por cada uno de ellos. Y como ves a continuación, hay rutas para todos los gustos y necesidades:

Tres rutas que atraviesan España

Para disfrutar de las rutas del EuroVelo, sin tener que irte muy lejos, puedes empezar por conocer las que pasan por España. Tienes tres para elegir: la 1, la 3 y la 8. Aquí las encargadas de trazarlas y señalizarlas son las comunidades autónomas, por lo que su desarrollo no va siempre por igual. Todas ellas continúan por otros países europeos, por lo que podrían ser un buen punto de partida si lo que queremos es comenzar una ruta cicloturista internacional que implique salir pedaleando desde casa. Verás que en la web de EuroVelo Spain tienes desglosada cada una de las rutas, divididas por tramos, y con todo tipo de información turística y de utilidad para el ciclista. Hay que tener en cuenta, eso sí, que no todos los tramos están completos o totalmente señalizados, por lo que es importante informarse bien antes de comenzar el viaje.