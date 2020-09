Un col·legi de Paterna prova un sistema per a assegurar la distància entre els grups bambolla amb localitzadors i 'wearables'

El Col·legi Liceu Hispà de Paterna ha sigut el primer a incorporar un sistema telemàtic desenvolupat per la Fundació Prosegur que permet assegurar la distància de seguretat entre els alumnes i ajudar el professorat a pal·liar la transmissió de la covid en el centre educatiu i controlar la seua traçabilitat en el cas que es produïsquen contagis.

Amb tecnologia capdavantera i senzilla, el sistema aporta al professorat un sociograma del comportament dels xiquets/as al mateix temps que contribueix a ensenyar a xiquets preescolars a identificar el seu grup bambolla i respectar la distància de seguretat amb els altres grups.

Per a dur a terme el projecte, s'han instal·lat 12 localitzadors que, juntament amb els tags en forma de targetes o xicotets wearables que porten penjats amb una pinça els menors, permeten controlar que els alumnes d'infantil mantenen la distància de seguretat entre els grups “bambolla”, tant a les aules com al pati d'esbarjo.

L'eina, desenvolupada per la start-up Nothingbutnet i que ha sigut molt ben acollida pels pares del grup d'alumnes objecte de la prova, permet detectar i posicionar a cada alumne en temps real amb un sistema de localització d'alta precisió. D'aquesta manera, és possible determinar el manteniment del "espai de seguretat" de cada alumne.

En cas que la distància de seguretat entre els usuaris de dos grups diferents siga menor de 1,5 metres, els dispositius emeten vibracions d'avís.

A més, si un alumne es contagiara, es podria traçar, de manera anònima, amb quins dispositius ha mantingut contacte estret, permetent al col·legi realitzar les comunicacions pertinents als pares d'aquests contactes.

Les dades de posicionament són analitzats posteriorment per a extraure mapes de calor d'ocupació de les aules i el pati, que permeten planificar l'ús dels espais i les tasques de desinfecció dels mateixos de manera més eficient.

L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha assegurat que aquest projecte situa a Paterna "en l'avantguarda de la innovació aplicada a la lluita contra la COVID-19” al mateix temps que ha destacat que "es tracta d'una iniciativa tecnològica capdavantera a nivell mundial, resultat de la col·laboració públic-privada, que ens permetrà augmentar la protecció dels nostres xiquets i xiquetes i aprendre més sobre el comportament del virus en l'àmbit escolar i la seua evolució".

Per part seua, José Daniel García Espinel, director d'Innovació de Prosegur, ha assenyalat que "la tecnologia és un dels grans aliats per a recuperar la interacció social en espais d'afluència massiva com els col·legis i universitats. Una vegada més, l'ecosistema innovador ens ha donat la millor resposta enfront d'aquest desafiament social. Un repte tan important com la volta al col·le requereix una solució integral que pose a l'abast de tots els agents involucrats les eines necessàries per a garantir la seguretat en la volta presencial a les aules".

En paraules de Javier Bosch, CEO de Soocial Distance, "amb la nostra experiència en la tecnologia de tracking en el bàsquet i en la natació, hem desenvolupat una solució que no sols augmentarà la seguretat dels espais sinó que a més permetrà dotar al col·legi de múltiples avantatges que el convertiran en un espai intel·ligent".

Finalment, la directora del Liceu Hispà, Nieves Garrido, ha explicat que “aquest projecte és una mesura de prevenció sanitària que contribueix, promou i permet l'aprenentatge d'aquestes mesures".