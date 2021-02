L'Ajuntament d'Alfafar ofereix la seua ajuda a més de cent famílies amenaçades amb desallotjament per la Sareb

Més de cent famílies llogades en uns Habitatges protegits (VPO) a Alfafar podrien quedar-se al carrer. Concretament, des d'el mes de gener passat, els mateixos inquilins estan denunciant que estan rebent cartes de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), anunciant-los que no es procedirà a la pròrroga del contracte i els dóna un mes per a desallotjar els pisos.

Davant aquest fet, l'ajuntament d'Alfafar ha posat tots els mitjans al servei de les famílies afectades i ha contactat amb la Generalitat Valenciana per a buscar solucions a aquesta situació, especialment en un moment tan delicat com és l'actual, marcat per la pandèmia del COVID-19 i un estat d'alarma.

Així mateix, totes dues entitats han mostrat predisposició per a col·laborar i resoldre aquesta problemàtica, i la Conselleria ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat a les famílies.

L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha expressat que les dues institucions estan “mantenint comunicació i treballant en conjunt per a trobar solucions, però continuem treballant dia a dia per a resoldre aquesta situació”.

L'Ajuntament d'Alfafar ha posat a la disposició de les famílies afectades el servei d'intermediació hipotecària i assessoria jurídica en matèria d'habitatge prestat pel despatx El Rogle, amb la finalitat d'ajuda a aquestes persones sobre els procediments a seguir i les mesures a adoptar davant la recepció de les cartes que anuncien la fi dels contractes.