Paterna convertirà temporalment en zona de vianants carrers de col·legis per a facilitar l'entrada i eixida segura dels escolars

L'Ajuntament de Paterna convertirà temporalment en zona de vianants els carrers pròxims als col·legis del municipi que el necessiten per a facilitar als escolars i a les seues famílies unes entrades i eixides del centre educatiu el més ordenades i segures possibles.

Així ho ha anunciat el regidor d'Educació i Atenció a la Infància, David Fortea, qui ha explicat que “amb aquests talls al trànsit temporals es busca adaptar la volta al col·le a la situació actual derivada de la pandèmia del coronavirus”.

Després de revisar els diferents accessos dels centres educatius de la ciutat que revisten una major problemàtica, i tenint en compte els seus plans de contingència i el pla de mobilitat municipal, la Policia Local de Paterna, ha decidit convertir en zona de vianants inicialment els voltants del col·legi Clara Campoamor, tallant al trànsit el carrer Crist de la Fe fins a la plaça de l'estació de Paterna, des de les 08.45 fins a les 09.30 i des de les 12.15 fins a les 12.45 hores

Referent a això, Fortea ha indicat que “a la conversió en zona de vianants del carrer d'aquest col·legi s'aniran sumant les d'altres centres educatius sempre que la Policia, en coordinació amb els equips directius, consideren que és necessari”.

A més d'aquesta mesura, l'Ajuntament, a través de l'empresa pública gestió i Serveis de Paterna (GESPA) i la brigada municipal, també està senyalitzant les distàncies de seguretat en el sòl en els diferents accessos dels 44 centres educatius de Paterna, des d'escoles infantils fins a col·legis, tant públics com concertats.

Tal com ha explicat el regidor d'Educació, estan són només algunes mesures que s'estan prenent des de l'Ajuntament per a preparar una volta al col·le segura i eficaç al mateix temps que ha avançat que demà es tornarà a reunir, el Comité municipal de tornada al col·le per a ultimar els preparatius de l'inici del nou curs en aquest escenari especial COVID-19.