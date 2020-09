Torrent repartirà 25.000 màscares entre els escolars i vigilarà amb un policia l'entrada a cada centre

L'Ajuntament de Torrent prepara la tornada a les aules i per a això ha acordat diferents mesures, que van des del repartiment de 25.000 màscares a l'adscripció d'un policia a cada centre escolar per a ordenar l'entrada cada dia.

Al marge dels plans de contingència propis de cada centre i de les mesures impulsades per Conselleria, el consistori torrentí “ha incrementat les partides destinades a garantir la seguretat i la neteja en els centres, ampliant, entre altres, el servei de neteja enfront del Covid-19, consensuant les actuacions amb els propis col·legis”, ha assenyalat la regidora d'Educació, Patricia Sáez.

D'aquesta manera, s'incrementarà en 250.000 € el pressupost de les tasques de neteja i desinfecció dels centres públics d'Educació Primària, que són els gestionats pel propi Ajuntament, la qual cosa suposa un increment addicional del 50% del pressupost emprat en comparació amb el curs passat i que suma una xifra total de 800.000 € a aquest efecte.

Al mateix temps, s'ha modificat el contracte de neteja en cadascun dels patis dels col·legis de titularitat municipal per a intensificar la recollida i neteja diària de papereres en 20.000 € més, per a un total de 95.000 € per a aquest curs.

Un policia local per centre

Així mateix, tots els col·legis d'ensenyament bàsic comptaran amb el suport de la Policia Local perquè l'entrada siga controlada i més ordenada. Per això, al llarg del mes d'agost s'han mantingut reunions on han assistit els representants del cos de policia de Torrent, l'alcalde, la regidora d'Educació, Patricia Sáez, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Inma Amat.

Entre els punts a tractar, al marge de reforçar la senyalística en els accessos en la via pública, es va concloure la posada en marxa d'un servei extraordinari durant tot el mes de setembre, des de les 7.30 h i fins a les 9.30 h, en el qual un agent se situarà en l'entrada de cada centre per a garantir la seguretat i que es respecten els protocols preventius per a reprendre els estudis dels més de 24.000 alumnes i alumnes que comencen el nou curs. Per a la seua correcta organització, la Policia Local ha estat en contacte directe amb els directors de cada centre i poder organitzar una volta a les aules ordenada i segura.

En aquest sentit, Jesús Ros ha fet referència a la necessitat de mantindre la calma, posant l'accent a seguir les indicacions que ens indiquen des de la responsabilitat individual: “Des de l'Ajuntament hem fet la part que ens toca dins de les nostres competències municipals, netejant els col·legis, adaptant-los a les circumstància a la qual ens enfrontem i incrementant la desinfecció i la seguretat en l'accés als centres. Ara cal complir les normes i confiar en els centres i els seus professionals”, ha explicat l'alcalde.

Una màscara per estudiant

El consistori torrentí repartirà 25.000 màscares higièniques reutilitzables a l'alumnat de tots els centres d'educació, tant públics, concertats com a privats, EPA (Escola d'Adults), Conservatori de Música o Escola d'Idiomes. Les màscares, que estan classificades en diferents grandàries segons l'edat, seran repartides en l'inici de curs.

Generalitat dota a Torrent amb 310.000 € i 53,5 docents

A aquesta inversió de l'Ajuntament de Torrent de neteja, higiene i seguretat cal afegir el suport de la Generalitat per a la dotació extraordinària de despeses de funcionament per a Covid-19 de 310.000 € dirigits a les escoles de Torrent i que s'han centrat en adequar els espais, marcar zones d'accés i de trànsit i, en general, crear instal·lacions totalment segures i on es puguen adoptar totes les mesures de protecció necessàries. Igualment, en aquest punt s'inclou el reforç docent amb la contractació extraordinària d'un 53’5 de professorat per als centres de totes les tipologies.