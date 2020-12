Xirivella aprova el pressupost de 2021 amb el sí en bloc de l'esquerra, l'abstenció de Cs i el no del PP

El ple municipal de l'Ajuntament de Xirivella ha donat llum verd als comptes generals de l'any 2021 amb la suma dels dos socis de govern, PSPV i Podem, i el suport de Compromís; d'altra banda Ciutadans ha optat per l'abstenció, mentre que el PP i la regidora no adscrita han votat en contra. Dotat amb 19,5 milions d'euros, el pressupost 2021 té un perfil marcadament social i progressista, amb picades d'ullet significatives a la reactivació de l'economia local. En un context d'emergència sanitària i socioeconòmica, els comptes municipals exclouen pujades de taxes, preus i impostos durant l'any pròxim, condonen a l'hostaleria el pagament de la taxa de terrasses i incrementen les partides directament vinculades a la lluita contra la pandèmia. Així, les quantitats destinades a la cobertura social augmenten un 40% respecte al pressupost anterior. Una altra dada rellevant és el creixement de la consignació en neteja viària i recollida de residus (+25%), o la neteja i desinfecció dels centres escolars (+33%).

La suspensió temporal de les regles fiscals autoritzada pel Govern d'Espanya, al costat de l'elevat grau de compliment dels objectius del Pla de Sanejament municipal, permeten un alleujament de les càrregues financeres i redirigir esforços a la recuperació econòmica. Els comptes inclouen, entre altres mesures, 180.000 euros per a la revitalització del teixit productiu i associatiu local. Malgrat no pujar la càrrega impositiva, la Regidoria d'Hisenda preveu finalitzar el 2021 amb un endeutament de 6,8 milions d'euros, molt lluny del pic de 22,1 milions aconseguit en 2012. Amb el pagament a proveïdors establit en deu dies i un romanent de tresoreria superior al previst inicialment, el govern municipal confia a aconseguir, sumant les subvencions de la Diputació, una capacitat inversora pròxima als 3 milions d'euros.

El repartiment de la inversió

Entre les inversions més rellevants que s'executaran en 2021 destaquen els 400.000 euros destinats a millorar l'accessibilitat en via pública, 525.000 euros per a la construcció del nou magatzem-taller de la Brigada d'Obres i Serveis, 200.000 euros en asfaltat, 60.000 euros en renovació de paviment i jocs de parcs infantils, altres 60.000 en climatització de l'aigua de la piscina coberta o 90.000 euros per a condicionament i reforma d'habitatge social municipal. El govern contempla també una inversió de 260.000 euros en modernització de l'enllumenat públic i introducció de tecnologia led, un procés iniciat en la passada legislatura i que possibilita un important estalvi energètic.

Segons l'alcalde de Xirivella, el socialista Michel Montaner, “són uns pressupostos adaptats a l'abrupte escenari creat per la pandèmia. La congelació d'impostos i taxes eximeix a la població de majors càrregues en un moment difícil. Malgrat això, aconseguim incrementar les partides socials i de servei públic, consolidant la vocació progressista del govern municipal”. La regidora de Podem, Karin Jansen, manifesta que “amb aquests pressupostos pretenem donar alé als qui més ho necessiten, estimular el consum, l'activitat associativa i el comerç local. A més ens permetrà continuar renovant el nostre enllumenat, millorar l'accessibilitat en la via pública i els nostres parcs i zones verdes”. En opinió de Ricard Barberà, regidor de Compromís, “són uns bons pressupostos que, encara que parcialment, recullen les nostres prioritats: atenció a les persones vulnerables i consolidació del projecte del magatzem-taller de la Brigada d'Obres. Avancem en la regularització dels habitatges municipals, encara que ens hauria agradat avançar més, i hi ha progressos importants en accessibilitat i eficiència energètica. El nostre vot és un sí exigent. Queden moltes coses per negociar.”