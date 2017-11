Andalucía prevé recibir desde este lunes más de 12.000 visitas en la World Travel Market de Londres

Andalucía prevé recibir más de 12.000 visitas en su stand de 550 metros cuadrados de la feria World Travel Market (WTM), que se celebra en Londres entre el 6 y el 8 de noviembre, donde se mostrará con una imagen de destino único y donde se presentarán recursos específicos y novedades de la oferta.



La delegación andaluza estará encabezada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que desde que accedió a la Presidencia del Ejecutivo andaluz no ha faltado a esta cita turística internacional, y por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ya en Londres desde el pasado jueves para presentar una serie de acciones directas al turista británico.



El recinto andaluz estará orientado hacia la generación de oportunidades de negocio, ya que también albergará una zona con 22 mesas de trabajo destinadas a unos 200 empresarios y acciones para impulsar la comercialización del destino con intermediarios como ABTA (Asociación de Agencias de Viajes del Reino Unido) o Elite Travel Group.



Así, el espacio andaluz en la feria londinense contará con una zona destinada a la promoción del conjunto de la comunidad, mostradores para la promoción de la oferta de cada una de las ocho provincias, zona de trabajo para empresarios y áreas para reuniones y presentaciones. Además, la delegación andaluza mantendrá diversos encuentros con representantes de la demanda británica, operadores y agencias de viajes para reforzar el posicionamiento del destino en su primer mercado internacional.



La promoción de Andalucía en la WTM se verá reforzada con una campaña de comunicación 'on line' y 'off line', que exhibirá la imagen y marca del destino y buscará garantizar una elevada afluencia de profesionales y público al expositor y a la propia región. Así, la Consejería de Turismo y Deporte desarrolla una campaña de comunicación en Londres y Reino Unido en paralelo a la WTM, que contempla la promoción de la oferta de la comunidad a través la campaña creativa actual bajo el lema 'Intensamente', en grandes pantallas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.



ANDALUCÍA, EN ENCLAVES EMBLEMÁTICOS



De esta manera, la imagen de Andalucía estará presente en enclaves emblemáticos y zonas con gran oferta de ocio como Camden Town y Hammersmith; puntos de elevado tránsito de personas como Cromwell Road, Borough High Street y Billingsgate Market; barrios residenciales como Chiswick y Wandsworth; o núcleos de negocios como Canary Wharf.



Por otra parte, para la difusión de los atractivos del destino en el conjunto del Reino Unido se contemplan espacios en televisión, radio y medios impresos, con el objetivo de aumentar la notoriedad y conocimiento de la oferta andaluza entre los clientes potenciales del mercado británico.



En cuanto al encuentro turístico, la imagen de Andalucía se visualizará en diferentes áreas del recinto Excel en el que se desarrolla la feria, concretamente en zonas como el vestíbulo de entrada, la pantalla de uno de los principales accesos y otros soportes exteriores. Paralelamente, y junto a la propia WTM, el destino también tendrá presencia destacada en la página web y el blog de la feria, diferentes pantallas en varios puntos del recinto, boletines electrónicos dirigidos a profesionales, redes sociales y en el directorio oficial del certamen.



ACCIONES AL CONSUMIDOR



Asimismo, en los días previos a la celebración de la WTM, Andalucía ha desarrollado una estrategia promocional orientada al consumidor final con el objetivo de buscar nuevos segmentos de mercado, consolidar las buenas cifras que viene registrando el mercado británico en el destino --ya que uno de cada cuatro turistas internacionales procede del mercado británico-- y reforzar la fidelización de turistas procedentes de este emisor.



En este sentido, la comunidad ha llevado a cabo una acción 360º con la vista puesta, especialmente, en el cliente final para buscar nuevos nichos de mercado en este emisor, como, por ejemplo, el público joven, así como para reforzar la comercialización del destino a través de acciones de comunicación con gran impacto y encuentros con intermediarios.



En este sentido, una de las actuaciones novedosas de este año ha sido la realización entre 1 al 3 de noviembre de una promoción de Andalucía en la University College London, una de las más prestigiosas del Reino Unido, con más de 11.000 educadores y 38.000 alumnos de 150 países, donde la región se ha presentado como un destino con una amplía oferta cultural y en el segmento de turismo idiomático.



Las acciones centradas en el consumidor final previas a la feria han incorporado también una promoción este pasado sábado en el centro comercial Angel Central, que cuenta con una elevada afluencia diaria de público. En este espacio se ha informado sobre la variedad de Andalucía de una forma interactiva a través de un photobox, gafas de realidad virtual, juegos, actuaciones musicales y un 'food truck' con platos típicos.