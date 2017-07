Susana Díaz coge impulso para revalidarse como líder del PSOE de Andalucía

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha improvisado la tarde de este sábado una intervención para simpatizantes y militantes, en la sede del partido en Sevilla, tras haberse convertido en la única candidata para el congreso de los días 29 y 30 de julio, después de haber presentado unos 25.000 avales (cinco veces más de los necesarios) mientras el único que había intentado hacerle frente, el militante Francisco Tirado, no ha llegado a un millar.

Este acto le ha servido para trasladar su agradecimiento "a los miles de compañeros de toda Andalucía que, de nuevo, nos han dado la confianza para volver a darle impulso al proyecto político que nació en noviembre de 2013", cuando por primera vez se convirtió en líder de la federación. "No tengo manera de devolver y de agradecer tantísimo cariño a todos los compañeros del PSOE-A que me están acompañando. Me están ayudando a que levantemos el PSOE para levantar a Andalucía, porque somos el proyecto que mejor defiende a esta tierra", ha manifestado la también presidenta de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, ha prometido un buen congreso desde la "unidad, la fortaleza, con ilusión y ganas". Y ha repetido lo que ya dijo cuando presentó esta precandidatura, y también cuando infructuosamente aspiró a convertirse en secretaria general del PSOE: "Tengo ilusión, ganas y fuerza".

Tras ello, Susana Díaz ha dejado claro cuál será su mensaje para los próximos meses: coger la bandera de Andalucía para los retos que se avecinan, con la revisión del modelo de financiación como el más crítico. "La ambición compartida con todos los socialistas andaluces es situar a Andalucía en el sitio que merece", ha dicho.

Entrega de avales de Susana Díaz.

En esta línea, la presidenta ha abundado en que se abre "una etapa donde Andalucía va a ser clave en el equilibrio territorial de España". Y su objetivo es que la comunidad autónoma sea garante de la defensa de un modelo de financiación de las comunidades autónomas más justo y de la cohesión territorial. "Cuanta mayor fortaleza tenga el PSOE-A, mayor fortaleza tendrá el Gobierno de Andalucía para defender los intereses de esta tierra, que no pretende ser más que nadie pero que no está dispuesta a ser menos que nadie", ha expresado.

Para continuar: "En un proceso de posible recuperación económica, es muy importante que el PSOE-A tenga la fuerza que los andaluces necesitan para demostrar que se puede hacer de otra manera, recuperando derechos". Precisamente, ha aprovechado para rechazar "el último hachazo" de 450 millones de euros que supondrá para la comunidad autónoma el objetivo de déficit fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Esto se debe a que a la derecha en España y en Andalucía no le agrada que aquí estemos demostrando que se puede gobernar de otra manera, que la recuperación se puede gestionar pensando en los ciudadanos".