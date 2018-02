Expulsados de forma cautelar del colegio cuatro menores de 12 a 14 años por la supuesta violación a un compañero en Jaén

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado la expulsión inicial, como medida cautelar, de hasta cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, por una supuesta violación a un compañero de nueve años en un centro escolar de la Sierra de Cazorla, en Jaén: la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una violación anal.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha incidido en que, pese a la necesidad de ser "muy cautelosos" en el asunto, la protección del menor es "fundamental", por lo que, tras la activación del protocolo pertinente, se ha procedido a la expulsión, sin perjuicio de otro tipo de iniciativas según transcurra el desarrollo de la investigación, en coordinación con la propia Fiscalía de Menores.

De esta manera, la Consejería ha actuado una vez que en el mediodía de este miércoles tuvo conocimiento de los hechos, que supuestamente se habrían registrado en este centro educativo, que cuenta con 148 alumnos y en el que ya trabajan conjuntamente tanto la Guardia Civil, tomando declaración, como la Inspección educativa, "intentando esclarecer qué es lo que ha pasado".

La titular autonómica de Educación ha confirmado que, según el testimonio de la familia del menor presuntamente atacado, se ha tratado de una agresión sexual con penetración dentro del propio colegio, por lo que se actúa ahora para tratar de poner en claro lo sucedido, incluyendo la actuación de los propios profesionales del centro, de cara a "tomar las medidas oportunas e iniciar las actuaciones pertinentes".

Gaya también ha confirmado que la víctima no ha acudido al centro y se encuentra en su domicilio, si bien no cuentan con más datos porque la familia no ha querido hacer más manifestaciones sobre un hecho "muy grave, gravísimo".

Por ahora, pues, es la Benemérita la que cuenta con un informe desde que se activara el protocolo a partir del centro sanitario que atendió al menor, y que tuvo su continuidad con el aviso del colegio a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a los servicios sociales. "Ahora mismo, oficialmente, no tenemos ningún tipo de documentación que nos diga qué ha ocurrido ni hasta dónde han llegado estas supuestas agresiones sexuales", ha concluido.

Un caso "gravísimo"

La consejera había pedido esta mañana prudencia en el caso y ha recordado que tanto la supuesta víctima como los presuntos agresores son menores y deben estar protegidos. Gaya, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, ha confirmado que la Delegación Territorial de Educación en Jaén tuvo constancia de este caso "desde ayer al mediodía" y fue el propio director del centro escolar donde estudia el menor el que se encargó de trasladarlo.

"Desde ayer al mediodía está la Inspección trabajando en el centro, con el personal del centro, con la dirección del centro, para intentar esclarecer qué es lo que ha ocurrido", ha dicho la titular de Educación en Andalucía.

Ha señalado que por el momento, la información que se tiene "es poca" y la Inspección de Educación está recopilando toda la información para saber "lo que ha ocurrido exactamente y tomar las medidas y actuaciones oportunas".

Sobre el hecho de que no fuera la primera vez que el menor hubiera sufrido una agresión sexual de este tipo, tal y como ha confirmado la exploración pediátrica realizada al menor en las urgencias del Hospital de Úbeda, la consejera ha señalado que "el director del centro no tenía conocimiento de ningún tipo de agresión".

Ha añadido que se trata de un caso "gravísimo" en el que ahora toca averiguar lo que ha ocurrido "con todos los protocolos iniciados" para ver "qué tipo de actuaciones debemos tomar al respecto".

La consejera ha dicho que le consta que la Fiscalía de Menores está también investigando el caso y que "parece" que están identificados todos los agresores que podrían ser "dos o tres", aunque esa información no es oficial y todavía no le ha llegado a la Junta desde la Fiscalía.

"Si se detecta o con los informes se llega a la conclusión de que ha habido algún tipo de negligencia, tendremos que actuar con todos los recursos que tenemos en la mano", ha dicho la consejera, y ha apuntado que por el momento y hasta que esté todo esclarecido no se ha tomado ningún tipo de actuación con el resto del alumnado de este centro escolar para minimizar los efectos y el impacto de un suceso como el que supuestamente ha ocurrido.

Según ha podido saber Europa Press, fueron los propios médicos de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) los que a finales de la semana pasada activaron el protocolo tras confirmar el alcance de las lesiones que presentaba un menor de nueve años y que eran compatibles con una violación anal.

Por su parte, la Delegación de la Junta en Jaén ha emitido un comunicado en el que muestra "su más absoluto rechazo y estupor" por el caso del menor de nueve años supuestamente violado por otros compañeros durante el recreo en un centro escolar de la Sierra de Cazorla (Jaén).

El escrito apunta a que la Junta "desde el momento que ha tenido conocimiento ha actuado de forma inmediata" y lo ha hecho iniciando una investigación a través de la Inspección de Educación para "recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda" y además se ha activado el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.

Añade que, "a pesar de que la convivencia positiva es lugar común en las aulas andaluzas" y de que Andalucía "es pionera en protocolos y programas sobre convivencia escolar", el hecho de que se pueda dar un solo caso "requiere toda la atención y acción de la administración educativa".

"Trabajaremos conjuntamente con las autoridades competentes (judiciales, Fiscalía, servicios sociales, protección del menor)", ha subrayado la Junta, al tiempo que se ha puesto a disposición de la familia y comunidad educativa. Por último, desde la Junta se hace "un llamamiento a garantizar la protección del menor o la menor, y preservar la intimidad de menores y familias".