PP y Ciudadanos en Aragón contradicen a sus partidos y afirman que el debate sobre el trasvase del Ebro “está finiquitado”

La ministra de Medio Ambiente abrió la puerta a nuevas transferencias de aguas y José Manuel Villegas (Cs) se mostró de acuerdo con el minitrasvase a Cataluña. Sin embargo, sus representantes en Aragón lo rechazan y dan el debate por cerrado

“El debate no está finiquitado porque lo digan ustedes aquí, sino porque Rajoy, por no hacer, no hace ni trasvases”, señaló el presidente de Aragón, Javier Lambán

Lambán apostó porque, en futuras renovaciones, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro recupere la protección a municipios con saltos hidroeléctricos