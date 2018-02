La CUP quiere que JxCat y ERC voten en el Parlament si se reafirman en la declaración de independencia

La CUP intentará este jueves una votación nada cómoda para JxCat y ERC. Entre las enmiendas presentadas por la formación a la propuesta de resolución con la que los independentistas pretendían legitimar a Carles Puigdemont, la CUP ha introducido un párrafo por el que el Parlament "se reafirma y reitera en la declaración de independencia y en la proclamación de Catalunya como un Estado independiente en forma de República, que fueron votadas y aprobadas el 27 de octubre del 2017".

Con esta enmienda, la CUP obligaría a JxCat y ERC a reiterar con su voto su apuesta por la declaración de independencia en el primer pleno de la legislatura. Una situación inesperada para los diputados de ambos grupos que están en libertad condicional e imputados por delitos tan graves como el de rebelión. Con todo, las enmiendas se pueden negociar o retirar antes de la votación, por lo que la candidatura podría acabar decidiendo no forzar una votación de esta naturaleza.

Con este golpe de efecto los anticapitalistas vienen a poner sobre la mesa una idea que este mismo miércoles han asegurado por boca del diputado Carles Riera, cuando ha asegurado que no participarían de ningún pacto de JxCat y ERC que pretenda hacer "una gestión autonómica" desde la Generalitat. Desde la candidatura se ha alertado de que el preacuerdo que este lunes les presentaron los partidos no cumple con sus expectativas, por lo que se han mostrado "aún lejos o muy lejos de un acuerdo".

Según ha insistido Riera, el objetivo de us formación no es "restituir" la autonomía ni hacer política autonomista. Por esta razón los anticapitalistas han introducido enmiendas de calado en la propuesta de resolución, comenzando por la que propone reafirmarse en la declaración de independencia del día 27 de octubre. Entre las enmiendas, la CUP también propone que Puigdemont no solo sea reconocido como "president legítimo", sino también como candidato a la investidura.

Disgusto con el contenido del preacuerdo

"Más importante que los nombres es la capacidad de embate del candidato con el Estado y el programa de acción de Govern que proponga", ha asegurado Riera este martes, tratando de esquivar la pregunta sobre la posible candidatura de Jordi Sànchez. Sin embargo fuentes cercanas a la candidatura no ocultan que el nombre de Jordi Sànchez ha hecho que en la formación suenen las alarmas. No solo por el temor de que la renuncia a Carles Puigdemont en la investidura signifique una marcha atrás en el proyecto republicano, sino también por la animadversión que Sànchez genera en sectores de la CUP.

Más allá del nombre de Sànchez, a la CUP tampoco le gustó el contenido político que se les expuso en el encuentro con JxCat y ERC. Los diputados trasladaron a los suyos que Carles Puigdemont quiere retener en Bruselas el control de al menos una parte del proceso constituyente que desean impulsar, algo inaceptable para la candidatura, que considera que este paso capital debe llevarse a cabo en Catalunya.

Lo ha dejado claro Riera en su intervención, que ha asegurado que "independientemente" del papel que se reserve a Puigdemont, "el proceso constituyente tiene que hacerse aquí". Tampoco ven claro en la CUP la idea de compaginar una presidencia simbólica en exterior y una gestión efectiva de la Generalitat en Barcelona. "La CUP no aceptará una institucionalidad republicana en el exilio y una gestión autonómica de la Generalitat", ha zanjado su portavoz.

En definitiva, a lo que aspiran los anticapitalistas es a que no sea solo Puigdemont el que mantenga la tensión con el Estado, sino que también desde la Generalitat se continúe con lo que vienen a llamar el "embate democrático".