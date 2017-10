El Consejo de Europa pide una "investigación independiente" de las denuncias de abusos policiales en el 1-O

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha publicado una carta que remitió el pasado día 4 de octubre al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que muestra su preocupación por las acusaciones que apuntan a un "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya el día del referéndum del 1 de octubre.

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como principal misión "la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos", que "engloba a la totalidad de las naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia", según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores español en su página web.

"Estoy siguiendo de cerca los acontecimientos en Catalunya y he recibido informes que apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y contra personas ejerciendo una resistencia pasiva ante una acción policial", ha escrito el comisario. Muižnieks ha pedido que se desarrolle una investigación "rápida, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de abusos por parte de las fuerzas policiales".

El representante del Consejo de Europa asegura en su carta que esa investigación es de "vital importancia" para "prevenir cualquier escalada de tensiones y violencia".

En su misiva, el comisario reconoce la dificultad que supone para los agentes hacer su trabajo "en el contexto de tensión" que se está viviendo en Catalunya, pero ha señalado que es fundamental que se informe a los agentes sobre "la moderación en sus acciones y el uso proporcionado de la fuerza, incluidas las armas antidisturbios".

El comisario ha recordado también que cuando visitó España en el año 2013 ya advirtió de que el uso de algunos materiales antidisturbios, como las pelotas de goma, suponen "un claro peligro para los manifestantes".

Zoido: "En España nadie es perseguido por sus ideas"

El Consejo de Europa también ha hecho pública la carta de respuesta del ministro Zoido. "En España nadie es perseguido por sus ideas", asegura el titular de Interior, que explica que las autoridades policiales siguieron "instrucciones del poder judicial, y actuaron prudente, apropiada y proporcionalmente".

Todo ello con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos", indica sin hacer referencia a la petición de una investigación independiente formulada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo.

Las actuaciones policiales "no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebración de la consulta", afirma Zoido, añadiendo que no se puede aceptar "el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos del resto".

El ministro cierra su escrito sentenciando que "la primera condición para el funcionamiento del sistema democrático es la ley", y que "fuera de la ley no hay democracia".