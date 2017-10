Junqueras propone "validar la República catalana" en las elecciones municipales de 2019

El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya asegura que no reconocerá el "golpe de estado contra Catalunya" y que no aceptará "ninguna de las decisiones antidemocráticas" del ejecutivo central para dirigir el Govern. Entre estas decisiones se encuentra el cese decretado por el ejecutivo central, que Junqueras avisa que no acatará. Junqueras pone la ratificación de la declaración unilateral de independencia en las elecciones municipales que se celebrarían en el mayo de 2019.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reconocido en un artículo de opinión publicado en El Punt Avui este domingo que la república no cuenta con "la fortaleza que quisiéramos" pero recuerda su legitimidad en las urnas. Para ello, señala la victoria conseguida por el bloque independentistas en las "elecciones con más participación de la historia" del 27 de septiembre y la celebración de "un referéndum heroico" el 1-O.

Junqueras contrapone estas manifestaciones democráticas con la reacción del Estado. "¿Cuántas veces no habíamos escuchado que en ausencia de violencia todo era posible y se podía hablar de todo?", se pregunta el vicepresidente de la Generalitat. Ante esto, denuncia que en Catalunya "hemos visto violencia" por parte de uniformados y de grupos de extrema derecha que han golpeado a la gente "con total y absoluta impunidad".

Además, recuerda el asedio "como no se ha visto nunca" en Europa contra la organización del referéndum con la persecución de cargos públicos, el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium, o las agresiones policiales durante la celebración del referéndum. Una situación que contrapone a la organización pactada de un referéndum en Escocia.

Así mismo denuncia que la colación del PP-PSOE-C'S apoya un proceso de involución democrática del autogobierno catalán, con decisiones que pretenden perjudicar al conjunto de la población catalana.

Contra esta situación de excepcionalidad política, considera el presidente de ERC, se van a tener que tomar "decisiones que nunca van a ser fáciles de entender". Por ello, Junqueras hace un llamamiento a "recomponer nuestras fuerzas y estrategia" y a "perseverar siempre" para que se consolide la República catalana que será "tarde o temprano".