Protestas multitudinarias en Barcelona al grito de "votaremos"

Miles de personas se han concentrado en la Gran Vía de Barcelona como respuesta a la operación de la Guardia Civil que se ha saldado, por el momento, con 14 detenciones, en su mayoría altos cargos de la Generalitat, y el registro de varios departamentos y organismos del Govern. Las decenas de personas que se han concentrado a primera hora de la mañana en la sede de Economía de la Generalitat, en la esquina con Rambla de Catalunya, se cuentan a estas horas por miles, sobre todo después de que Òmnium y la ANC hayan llamado a concentrar en ese punto las protestas contra las detenciones y los registros contra el referéndum del 1-O.

De forma pacífica –algunos con flores en las manos, otros con carteles en los que se lee "Votarem" o con esteladas– los concentrados han cortado la Gran Vía alrededor de las 10 h, en una protesta que continúa y se prevé que se prolongue durante todo el día. "Votarem" o "independència" son los cánticos recurrentes de los manifestantes, que también dedican consignas contra la Guardia Civil, "fuera las fuerzas de ocupación" y contra los Mossos, "botiflers".

Políticos como el portavoz adjunto del grupo de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la ex presidenta de la Generalitat, Núria de Gispert, el ex portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, se han acercado a la congregación y han sido recibidos con cánticos de apoyo: "Estamos con vosotros".

Como Júlia, de 24 años, jóvenes, familias con niños y personas mayores, se han acercado a lo largo del día a la Rambla Catalunya para reclamar el derecho a voto el próximo 1 de octubre y contra la operación de la Guardia Civil: "Yo nunca he sido independentista, pero creo que, lo mínimo, es permitir una votación". Al mismo tiempo que ofrece su testimonio, una gran pancarta donde se puede leer "Welcome to catalan Republic" se despliega de la cornisa del último bloque de la Rambla, el que colinda con la Gran Vía.

Concentración frente a la sede de Economía Robert Bonet

A partir del mediodía, la afluencia de gente ha crecido hasta colapsar la Rambla de Catalunya y la Gran Vía. Marc ha sido uno de los que, nada más salir del trabajo, se ha acercado a la concentración. "Hay que responder en la calle, y nos haremos oír".

"Si el Estado interviene la autonomía, venimos a defenderla", asevera Iñaki, que a sus 68 años lleva toda la jornada ante la consellería de Economía. Las palabras las pronuncia mientras de fondo la gente corea: "Esto con Franco, sí pasaba".

Un grupo de personas que se encontraba en el balcón principal de la conselleria de Economía ha desplegado una pancarta que pide libertad para los detenidos. La pancarta está encabezada por la palabra "libertad" y seguida de los nombres de pila de los detenidos, algunos de los cuales trabajan en Economía, como el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; o el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Trabajadores de la conselleria de Economía descuelgan una pancarta con la que piden libertad para los detenidos Sandra Lázaro

El vicepresident y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha desplazado este miércoles pasadas las 16:30 horas de la tarda a la sede de su departament, donde la Guardia Civil continúa efectuando un registro desde primera hora de la mañana.

A su llegada a las inmediaciones, las miles de personas concentradas en la calle para dar apoyo a la Generalitat le han ovacionado y han abierto un pasillo hasta las mismas puertas de la sede gubernamental. El vicepresident ha llegado acompañado de varios de sus asesores y pocas horas después de la reunión mantenida, primero, con los consellers del Govern y, después, de la visita de los responsables de las entidades soberanistas.

Al menos 18 ciudades han convocado sobre la marcha concentraciones para esta tarde como acto de repulsa por las detenciones de esta mañana en Catalunya y "por el derecho a decidir". Barcelona En Comú ha compartido en Twitter una imagen que aúna todas las convocatorias "contra el autoritarismo del PP" en Madrid, Zaragoza, Asturias y varias ciudades de Galicia y Andalucía.