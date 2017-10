Puigdemont desde Bruselas: "No estoy aquí para solicitar asilo político"

Carles Puigdemont ha reaparecido desde su retiro en Bruselas para reafirmar la vigencia de su gobierno. El president cesado asegura que no se encuentra en Bruselas "para solicitar asilo político" y que no es su intención escapar a la acción de la justicia. A pesar de ello, el exjefe del gobierno catalán ha asegurado que no volverá a España "hasta tener garantías" y ha advertido: "Podemos cumplir con nuestras obligaciones desde aquí también".

Según su relato, la decisión de que la mitad de los miembros cesados del Govern se trasladasen a la capital comunitaria fue adoptada el pasado viernes por unanimidad en su gabinete: "La otra parte del Gobierno, con el vicepresidente al frente, continúa en Catalunya, realizando actividades políticas como miembros legítimos. No hemos abandonado nuestras funciones de Gobierno", ha asegurado.

El expresident explica su presencia en Bruselas como una herramienta "para evidenciar el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española" y la vocación de intentar evitar conflictos violentos.

Puigdemont se toma las elecciones convocadas por Mariano Rajoy como un reto: "Las elecciones del 21 de diciembre son un reto que nos tomamos con todas nuestras fuerzas", ha asegurado.