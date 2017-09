Los tres primeros alcaldes se niegan a declarar en los interrogatorios organizados por la Fiscalía

Primeros interrogatorios de la Fiscalía a más de 700 alcaldes por su colaboración con el referéndum, que se producen en paralelo a las causas judiciales del 1-O. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDECat), ha acudido a su citación este martes a la Fiscalía Superior de Catalunya para ser interrogado. Tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que Solsona pretendía argumentar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el referéndum está ya en manos de los jueces.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración como investigado de Solsona ha empezado con el edil queriendo explicar su motivo para no declarar ante la Fiscalía, que es precisamente el hecho que el referéndum ya se está investigado judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Este alegato finalmente no se ha producido, ya que el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha impedido a Solsona pronunciarlo. El fiscal ha indicado al alcalde que solo procedería a empezar el interrogatorio si Solsona contestaba a sus preguntas 'sí' o 'no'. Solsona se ha ido de la Fiscalía sin firmar el acta de declaración.

La conversación entre el fiscal y el alcalde, que se ha alargado unos diez minutos, se ha producido en tono cordial, han indicado las mismas fuentes. La abogada de Solsona, Judit Gené, no ha intervenido en ningún momento. Tampoco el fiscal ha comunicado si pediría documentación a Solsona sobre los acuerdos del ayuntamiento de Mollerussa para colaborar con la Generalitat para el 1-O.

Además, según las mismas fuentes, el fiscal ha indicado a Solsona que, de empezar, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa "acabaría en Madrid", y que lo había citado siguiendo órdenes del fiscal general del Estado.

Los otros dos alcaldes citados este martes, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, también se han negado a declarar ante el fiscal de La Seu d'Urgell.

Concentración ante la Fiscalía Superior de Catalunya O.S.

Solsona estaba citado en la Fiscalía Superior de Catalunya y no en la de Lleida por su condición aforado dado que es diputado en el Parlament. "El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo y de mi derecho a participar en cualquier manifestación política", ha afirmado el alcalde a su salida de la Fiscalía.

Decenas de personas, en su mayoría provenientes de Mollerussa (Lleida), se han concentrado este martes ante la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona para apoyar al alcalde de la localidad, Marc Solsona antes de su declaración como investigado ante el ministerio público.

Además de vecinos de Mollerussa, en la concentración de apoyo también estaban diputados del PDECat, ERC y de JxSí como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Maria Senserrich, Roger Torrent y Germà Bel, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los concentrados han apoyado a Solsona con gritos de "no estás solo" y han cantado 'Els Segadors'.