Airbnb retirarà els anuncis d'allotjaments turístics il·legals que detecti l'Ajuntament de Barcelona

Airbnb s'ha compromès amb l'Ajuntament de Barcelona a retirar de la seva web els allotjaments turístics que el consistori detecti com a il·legals. Ho ha anunciat el representant de polítiques públiques d'Airbnb, Sergio Vinay, després d'una reunió celebrada amb l'administració municipal.

La companyia ha acordat "un procés senzill" amb el consistori perquè aquest pugui "notificar" l'existència d'allotjaments turístics il·legals i així "retirar-los ràpidament", en paraules de Vinay. Aquesta ha estat la principal proposta plantejada per la plataforma després de la reunió celebrada aquest dimecres al migdia a la plaça Sant Jaume. Els portaveus municipals l'han valorat com "un punt d'inflexió" en la relació entre la plataforma i el Govern d'Ada Colau.

És la primera vegada que Airbnb es compromet amb l'Ajuntament a retirar sense dilacions els anuncis d'allotjaments turístics sense llicència. Fins al moment, davant les denúncies fetes pel consistori per la presència d'aquests pisos turístics il·legals a la plataforma , Airbnb s'havia limitat a recordar que la seva normativa ja demana als amfitrions que compleixin amb les normatives locals.

La concreció de l'actual proposta és que l'Ajuntament, després de supervisar l'oferta a la seva pàgina web, comuniqui a Airbnb els anuncis fraudulents de pisos sense llicència i aquest procedeixi a " eliminar els operadors comercials il·legals ", segons ha explicat Vinay en sortir de la reunió. El sistema de comunicació entre Airbnb i l'Ajuntament s'acabarà de detallar en les pròximes setmanes.

La tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha valorat amb satisfacció aquest canvi de to, que segons ha afirmat planteja una mesura concreta per frenar els abusos en el lloguer turístic il·legal. Després de denunciar diversos casos de fraus detectats, sobre la plataforma pesa una multa de 600.000 euros -que van advertir que recorreran- per infracció administrativa.

Així mateix, Airbnb ha demanat a l'Ajuntament mantenir les converses per "assegurar que les famílies que comparteixen la seva residència habitual la puguin seguir oferint als turistes" , ha assenyalat Vinay. La plataforma denuncia que l'absència de normativa causa un perjudici ja que "exclou Barcelona de noves oportunitats econòmiques i socials" amb l'arribada del turisme.

El responsable de la plataforma ha anat fins la porta de l'Ajuntament acompanyat per una desena de veïns amfitrions que exigeixen que la normativa empari el lloguer d'habitacions pels turistes als seus domicilis. Per a això, han fet entrega als responsables municipals d'un dossier amb 552 testimonis de famílies que opten per aquesta modalitat de lloguer.