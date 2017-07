Barcelona localitza 316 habitatges rellogats a turistes pels seus llogaters

Des de l'inici del pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals fa un any, l'Ajuntament de Barcelona ha comptabilitzat 316 casos de llogaters que havien posat com a allotjament per a turistes els domicilis que tenien llogats. Això representa, segons fonts municipals, entre el 10 i el 15% dels 3.000 expedients sancionadors que el consistori ha tramitat des de juliol de l'any passat.

La majoria dels pisos es troben al barri de l'Eixample (103), Ciutat Vella (92), Gràcia (39) i Sant Martí (34). L'Ajuntament ha emès per aquest motiu 2.189 ordres de cessament a allotjaments que operaven sense llicència. D'aquests, 628 han acatat l'ordre, i s'ha ordenat el precinte de 127 domicilis. Aquests són els resultats de les inspeccions que l'Ajuntament promou per intentar frenar la proliferació d'habitatges amb ús turístic sense llicència, una realitat que enfronta el govern de Colau amb Airbnb.

Precisament, la plataforma ha de fer front a la sanció de 600.000 euros que recentment li va imposar l'Ajuntament per infraccions reiterades en la publicitat de pisos sense llicència. Una multa que Airbnb assegura que pensa recórrer. Però no és l'única multa: segons fonts municipals es prepara una altra sanció "amb la voluntat que s'avinguin a complir la llei".

L'estira i arronsa entre l'Ajuntament de Barcelona va tenir el seu moment més tens la setmana passada quan la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va assenyalar el cas d'un directiu d'Airbnb que durant dos anys havia ofert el pis que tenia llogat com a allotjament turístic. En menys de 24 hores la plataforma va respondre amb una compareixença de premsa amb testimonis de propietaris que lloguen les seves habitacions per reclamar una normativa que tingui en compte la modalitat de "l'habitatge compartit".

Aquest dimarts Airbnb feia pública una missiva, amb un to més pausat, que tenia com a destinatari l'Ajuntament i la regidora Sanz on assenyalava que "vol ser un bon soci de Barcelona" i demanava "treballar de manera conjunta amb l'Ajuntament en normes clares i modernes que funcionin per a tots ". Airbnb reiterava que amb la normativa vigent es produeix un "setge a les famílies locals".

L'Ajuntament ha contestat a la plataforma que en cap cas es tracta de problemes amb les famílies que lloguen habitacions dels seus domicilis i assegura que aquesta és una qüestió relativa a una "competència pendent de ser regulada per part de la Generalitat". Amb tot, el consistori emplaça Airbnb a fixar dia i hora per a una reunió que tracti d'encaixar "la legalitat vigent amb el lloguer d'habitatges senceres per a ús turístic".