L'Ajuntament de Barcelona denuncia que un directiu d'Airbnb va rellogar il·legalment un pis turístic

Un directiu d'Airbnb hauria rellogat il·legalment un pis de Barcelona a través de la plataforma. Així ho ha denunciat aquest dilluns la tinenta d'alcaldia d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat de la capital catalana, Janet Sanz, en una roda de premsa convocada per presentar novetats sobre la inspecció dels pisos turístics. "Que ens expliquin com és possible això", ha llançat Sanz a Airbnb. La regidora ha anat més enllà i ha explicat que el consistori sospita que la plataforma "dóna cobertura a trames fraudulentes" de lloguer il·legal de pisos turístics.



Segons el consistori, el cas d'aquest directiu d'Airbnb s'assembla al desvetllat la setmana passada a la Barceloneta . L'alt càrrec hauria llogat un pis sense llicència turística a Ciutat Vella i l'hauria rellogat il·legalment a turistes. El cas suposa una nova batalla de la guerra que el consistori de Colau manté amb la plataforma des de fa més de dos anys.



L'autor del presumpte lloguer il·legal seria l'exdirector regional d'Airbnb a Espanya i Portugal, Kay Kuehne, un jove alemany de 34 anys. Segons el seu perfil de Linkedin , Kuehne va ser director d'Airbnb a Espanya i Portugal entre novembre de 2011 i desembre de 2012, i posteriorment va ser director regional de la plataforma a Amèrica Llatina fins a desembre de 2015. El consistori ha obert un expedient sancionador a Kuhene, però no ha pogut localitzar el directiu ni notificar-ho a l'adreça que constava en el contracte de lloguer del pis presumptament rellogat.



Sanz ha posat en dubte que Airbnb estigui aplicant els filtres i els controls per assegurar que els pisos que s'ofereixen tinguin llicència turística. "Han traspassat tots els límits imaginables", ha dit la regidora, que ha titllat el cas d'"inacceptable i injustificable". Aquest diari s'ha posat en contacte amb la companyia i un portaveu ha indicat que estan recollint informació sobre el cas.

Amb un estiu que s'espera especialment calent pel que fa als pisos turístics il·legals, l'Ajuntament de Barcelona pressiona Airbnb per intentar que la plataforma deixi d'anunciar pisos sense llicència. El regidor de Turisme, Agustí Colom, ha recordat que amb el diàleg amb les plataformes que ofereixen pisos a la ciutat s'ha arribat a acords, en concret amb 12 de les 13 que publiciten pisos a Barcelona . Un acord que sembla impossible amb Airbnb que, segons han explicat els responsables municipals, aquesta mateixa setmana rebrà la multa de 600.000 euros per un expedient obert al mes de novembre per anunciar pisos sense llicència.

"Trama fraudulenta d'estafa"

Sanz ha anat més enllà i ha llançat sospites sobre la companyia, a la qual ha acusat de "donar cobertura" i de "complicitat" amb xarxes de lloguer turístic il·legal, a les quals Sanz s'ha referit com "trames fraudulentes d'estafa". "Ells mateixos incentiven activitats il·legals", ha afegit.

Sanz ha emplaçat de nou a Airbnb perquè la plataforma compleixi amb la llei i deixi de anunciar pisos turístics sense llicència de Barcelona. Per la seva banda, el regidor de Turisme, Agustí Colom, ha apuntat que aquestes il·legalitats " conculquen el dret a l'habitatge i incrementen els preus del lloguer". En el mateix to contundent que Sanz, Colom ha tancat: "El de la legalitat és l'únic camí que té Airbnb per seguir operant a Barcelona".

A Airbnb "decebuts" amb l'Ajuntament

Davant aquestes acusacions, Airbnb ha contestat hores més tard. "Estem decebuts per l'amenaça d'aquesta multa i recorrerem" ha assegurat la plataforma en un comunicat de premsa. Airbnb assenyala també que es troben "profundament entristits per les declaracions falses fetes avui per l'Ajuntament", recordant que treballa amb més de 300 governs per aconseguir una regulació clara per al "home sharing".

Airbnb explica que en el darrer mig any ha treballat amb l'Ajuntament per arribar a un acord on "va posar ofertes fermes i generoses sobre la taula". Segons assegura Airbnb en el comunicat, l'Ajuntament ha escollit "el conflicte per sobre de l'acord" i planteja que aquesta solució a Barcelona hauria de "protegir les famílies de classe mitjana que comparteixen les seves llars de manera ocasional per millorar els seus ingressos" . Per a la plataforma, cal un reconeixement de la seva particular activitat defensant que "hi ha una gran diferència entre compartir un espai de casa teva ocasionalment i operar un negoci turístic". Finalment, denuncia que les legislacions en matèria d'allotjaments turístics "protegeixen les grans empreses i exclouen les famílies de classe mitjana de poder beneficiar-se dels visitants".