Airbnb contraataca a Colau amb el testimoni de quatre veïns que lloguen habitacions

"No tinc turistes, tinc hostes", "llogo habitacions perquè m'agrada relacionar-me amb els altres", "si no fos pel lloguer de l'habitació, m'haguessin tret el pis", o "practico el meu anglès" són algunes de les reflexions amb les que quatre amfitrions d'Airbnb han contestat les acusacions de l'Ajuntament de Barcelona a Airbnb per allotjar viatgers sense disposar de llicència turística.

Els propietaris, que han comparegut en una roda de premsa organitzada per Airbnb, lloguen habitacions dels seus propis domicilis. Segons han assegurat, se senten víctimes d'una campanya d'estigmatització per la seva activitat. Aquest dilluns, l' Ajuntament va denunciar el cas d'un directiu d'Airbnb que durant dos anys va rellogar il·legalment un pis sense llicència. Aquesta denúncia va posar en evidència les pràctiques de la plataforma turística, a qui el consistori ha trobat repetidament milers d'ofertes de pisos sense llicència turística.

En plena guerra oberta amb el Govern de Colau per la legalitat de les seves pràctiques, la plataforma ha contraatacat aquest dijous amb un acte de màrqueting positiu. Malgrat que el lloguer de pisos sencers representa el 50% del total de l'oferta i que aquesta modalitat és la més polèmica, a la selecció d'amfitrions que Airbnb ha fet per a la roda de premsa, els quatre ho eren d'habitacions als seus pròpies llars.

Per defensar la seva activitat, al costat dels arrendataris ha comparegut un directiu d'Espanya i Portugal d'Airbnb, Sergio Vinay. Ell ha estat l'encarregat de presentar casos com el de Lluís González, un veí d'Hostafrancs que ha explicat als mitjans de comunicació que gràcies a posar en lloguer tres habitacions del seu pis va poder mantenir els pagaments de la hipoteca. "Vaig ser víctima de la crisi ", ha explicat. Des de fa cinc anys lloga tres habitacions del seu pis i, ara, no dóna l'abast en aquesta activitat. González es considera en una " situació alegal" i diu no entendre el motiu de la polèmica: "no sé perquè hi ha tanta intranquil·litat amb això".

Una altra propietària ha estat una veïna del Poblenou, Begoña González, que ha confessat sentir-se "atacada" després de la polèmica d'aquests dies. Aquesta veïna ha explicat que recentment ha fet la declaració de renda, on ha justificat els ingressos del lloguer d'una de les habitacions del seu pis. "¿On és el problema? ", s'ha preguntat.

Per la seva banda, Vinay ha acusat l'Ajuntament de Barcelona de no buscar un acord per intentar posar a la normativa l'activitat de la plataforma. "L'Ajuntament de Barcelona ha desistit de les negociacions", ha assegurat. Vinay ha justificat que Airbnb demana als hostes que "respectin les normatives locals" i que, després de conèixer el cas de la veïna de la Barceloneta, la plataforma ha eliminat part important dels perfils que no complien amb la legislació.

Una de les línies de defensa on la plataforma turística posa l'accent és en el seu compromís amb la detecció d'oferta sense llicència. Airbnb justifica que els controls que fa contra pisos sense llicència són més efectius que les inspeccions de l'Ajuntament de Barcelona ja que, segons ha esgrimit Vinay, Airbnb ha retirat "e l doble dels anuncis" que ha sancionat l'ajuntament . El directiu ha assegurat a més que "dues terceres parts dels amfitrions" lloguen els seus propis habitatges i que amb aquesta polèmica perilla la possibilitat que la ciutat de Barcelona pugui aprofitar el boom turístic de la ciutat.