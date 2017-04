Els alts càrrecs del Govern signen el compromís amb la celebració del referèndum

Més d'un centenar d'alts càrrecs de la Generalitat han signat aquest divendres una declaració no vinculant de compromís amb la "preparació, convocatòria i celebració" del referèndum sobre la independència de Catalunya i, també, de l'aplicació del seu resultat. L'Executiu ha fet aquest gest, impulsat pel vicepresident Junqueras, per mostrar unitat dels socis de govern al voltant de l'objectiu de la legislatura i fer callar les veus que parlen de falta de compromís d'alguns dels càrrecs.

En la declaració signada aquest divendres, l'Executiu de JxSí al complet es responsabilitza "en conjunt" de la "celebració del referèndum com a exercici pràctic del dret a l'autodeterminació". "Tots i cada un dels membres d'aquest Govern ens fem responsables d'aquesta tasca", assegura el text del manifest, que mira de tancar el debat sobre a qui corresponen les responsabilitats penals amb que el Tribunal Constitucional cenyeix l'actuació governamental a força d'advertències i prevencions.

L'acte, carregat de litúrgia política però sense valor jurídic, s'ha celebrat al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat en poc més de 20 minuts. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, ha estat l'encarregada de llegir el text de la declaració, que els consellers han signat després. Secretaris i directors del Govern l'han signat després de l'acte.

"Diem solemnement que tal com ha estat el procés que ens ha portat fins aquí, aquesta preparació, convocatòria i celebració no ho fem a dues o quatre mans, sinó de forma col·lectiva i responent al mandat que uneix una majoria amplíssima de catalans" , ha assegurat Carles Puigdemont en el seu breu discurs.

També Oriol Junqueras s'ha dirigit als presents per assegurar que el compromís del referèndum "és de tots i de cada un de nosaltres". Per això, ha reafirmat Junqueras, "farem tot el que correspon perquè els ciutadans de Catalunya puguin participar, celebrar i guanyar el referèndum. És un compromís de totes les institucions del país".

La brevetat de l'acte no ha donat per a molt més. El text signat, d'una mica més d'un foli, no constitueix cap acte jurídic i, per això, l'Executiu preveu que no pugui ser ni recorregut ni impugnat, en no poder ser entès com un acte de desobediència a alguna de les ordres del Constitucional . Més enllà d'això, pel Govern l'important era la foto d'unitat que s'ha produït, no només entre els dos partits que formen el Govern, sinó sobretot de compromís dels estaments inferiors al dels consellers.

La Generalitat preveu que les advertències siguin cada vegada més generalitzades a mesura que els preparatius del referèndum avancin. Fins ara les notificacions han arribat majoritàriament als consellers, però són els secretaris generals i els directors els que podrien ser assolits per les conseqüències penals en el futur si el Constitucional fa complir els seus mandats al llarg de la jerarquia de comandament. És en aquest moment quan Puigdemont i Junqueras necessitaran que el compromís dels seus subordinats sigui total per continuar endavant amb el referèndum, tal com aquest divendres s'han compromès.