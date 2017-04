La Fiscalia demana allargar la instrucció contra Forcadell i els membres de JxSí de la Mesa del Parlament

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) allargar la instrucció de la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres tres membres de Junts pel Sí de la Mesa del Parlament imputats per desobediència i prevaricació. En concret, el ministeri públic ha sol·licitat a la magistrada Maria Eugènia Alegret que declari la causa com a complexa, cosa que permet prorrogar la instrucció dels sis mesos previstos per llei fins als 18 mesos.

Segons les fonts jurídiques consultades, la sol·licitud de la Fiscalia respon a l'acumulació de les dues causes contra la presidenta del Parlament que el TSJC va acceptar a petició del ministeri públic. El mes de febrer passat, l'alt tribunal català va unir a la causa inicial contra Forcadell per permetre la votació sobre el procés constituent –que s'instruïa des de l'octubre del 2016– la causa contra la mateixa presidenta i els altres membres de JxSí de la Mesa per no frenar una votació sobre un referèndum unilateral.

A dia d'avui, el TSJC només ha demanat documentació sobre la segona votació i no ha citat a declarar com a imputats ni a Forcadell ni als altres membres de JxSí la taula, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet, cosa que només deixava l'opció de sol·licitar una pròrroga de la instrucció.

Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquest diari, el TSJC ja ha donat trasllat a les defenses de la sol·licitud del ministeri públic, però encara no ha pres una decisió al respecte. Les fonts consultades apunten que les defenses de Forcadell i la resta d'imputats –investigats, segons la nova denominació– no s'oposaran a la pròrroga.

La petició de la Fiscalia, que segons les fonts consultades el TSJC donarà suport, baixa una marxa la instrucció del cas Forcadell, en contrast amb la velocitat punta de la primera part de la investigació. La Fiscalia va presentar la primera querella per desobediència i prevaricació contra Forcadell el 19 d'octubre de 2016. Menys de dos mesos després, el 16 de desembre, la presidenta del Parlament acudia al TSJC a declarar com a imputada.

Per contra, la Fiscalia va presentar el 23 de febrer la segona querella contra Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet, i el TSJC la va acceptar el 28 de febrer. Passats gairebé dos mesos, la magistrada Alegret no ha cridat a declarar a cap dels querellats.

En el pla polític de la causa, la pròrroga de la instrucció podria evitar que Forcadell s'assegués a la banqueta dels acusats abans de l'estiu, en plena escalada institucional de tensió si la Generalitat acaba convocant el referèndum sense acord amb l'Estat.