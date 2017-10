Agresión en Ciudad Real al grito de "maricón" con "graves" daños en mandíbula y dentadura

La asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha ha lamentado la agresión sufrida por un joven en Ciudad Real el pasado domingo 22 de octubre a las 6 de la mañana, que ha resultado en "graves" daños en la mandíbula y dentadura del afectado. A pesar de que el joven, afirman desde la organización, no es homosexual sufrió una supuesta agresión homófoba, ya que primero fue llamado "maricón" para luego recibir un "fuerte golpe" en la cara.

Desde WADO señalan que familiares y personas cercanas a la víctima están pidiendo a posibles testigos que se personifiquen para declarar, pero que la reacción de "muchos" ha sido "quitarle hierro" al asunto. Ignacio de la Iglesia, presidente de la asociación, ha estado en contacto con la familia y ha advertido de que "no se debe permitir hoy en día este tipo de sucesos, y sobre todo la insensibilidad de la ciudadanía al respecto". El colectivo ha calificado el supuesto delito de agresión con agravante de homofobia, y han manifestado su solidaridad con él, a pesar de que el joven no sea homosexual.

"Estas agresiones homófobas pueden ocurrirnos a cualquiera, sea LGTBI o no, como se ha podido ver en este caso", afirman. Recuerdan que cualquier persona puede ser víctima del "odio sinsentido" y así hacen un llamamiento a la concienciación de que "cualquier persona" puede ser víctima de la LGTBIfobia. "Ciudad Real capital y por extensión la provincia y el resto de Castilla-La Mancha no se libra de la lacra de la LGTBIfobia, y preocupa a la asociación ya no sólo el hecho de las agresiones, sino la actitud de personas restándole la importancia", concluyen.

El PSOE provincial de Ciudad Real ha condenado también la agresión homófoba sufrida, y su secretaria de Organización, Blanca Fernández, ha querido mandar "un abrazo" a la víctima. A la vez, ha condenado "con roturnidad" este tipo de agresiones. "Es terrible que en pleno siglo veintiuno haya personas que se crean con la capacidad de agredir, insultar, humillar y hasta propinar una paliza como la ocurrida hacia esta persona joven, por el simple hecho de ser homosexual", afirma.

El Ayuntamiento de Ciudad Real se ha sumado también a la condena de la agresión cometida en la zona de fiesta del Torreón. Así, la institución ha querido mostrar su "más enérgica repulsa" a acontecimientos de este tipo y "confían" en el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para identificar al agresor y que sea puesto a disposición judicial.