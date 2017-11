Albacete también será escenario de primarias socialistas provinciales

También en la provincia de Albacete habrá primarias socialistas. Tanto el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, de la rama ‘sanchista’, como el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, -hombre de Emiliano García-Page- han conseguido los avales suficientes para enfrentarse de cara a la renovación de la Secretaría General del PSOE albaceteño, en la que el ganador sustituirá Manuel González Ramos. De esta forma, el escenario de primarias provinciales en Castilla-La Mancha se cierra con dos provincias en liza: en Guadalajara, Pablo Bellido se enfrentará a Ana Fabián.

Ambas candidaturas han dado a conocer los resultados de la recogida de sus avales mediante las redes sociales. El equipo de Pedro Antonio Ruiz Santos, ‘Socialistas por Albacete’, ha recibido el apoyo de 1.200 compañeros de militancia. Un respaldo, afirman, que les sirve para “seguir trabajando en este proyecto de garantía para el futuro del PSOE de Albacete”. Por su parte la candidatura ‘Con S de Santi, con S de socialista’, encabezada por Santiago Cabañero, ha logrado 1.407 avales en la provincia albaceteña, más que su contrincante. En este caso, la candidatura se ha mostrado “abrumada y agradecida” por el enorme impulso que este apoyo significa en su “deseo” de desarrollar en el PSOE albaceteño “un proyecto compartido en el que la palabra cambio es la protagonista”.

Fue a principios de noviembre cuando el actual delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, anunció su intención de disputar la Secretaría del PSOE en la provincia. Se había hecho de rogar hasta dar definitivamente el paso. Con ello dejó al descubierto esas dos vertientes que coexisten en el PSOE albaceteño en los últimos tiempos.

Esa división es el hilo conductor de sus propuestas centradas en unir al partido para frenar la sangría de votos que ha marcado los últimos procesos electorales y recuperar ayuntamientos importantes que se le resisten al PSOE desde hace años. Hombre de confianza de Emiliano García Page, Pedro Antonio Ruiz Santos ha tocado todos los palos en política y ahora quiere ser el cabeza del partido al que siempre ha representado.

En una entrevista con eldiarioclm.es, explicó que no existe una rotura en el partido, sino que “hay caminos que nos separan y no nos lo podemos permitir”. “Los socialistas de Albacete no nos podemos permitir haber llevado caminos paralelos y separados para los mismos objetivos: para desalojar a la derecha donde gobierna o para permitir que llegara el Partido Socialista donde no gobernamos pero por caminos separados. Eso es absolutamente inadmisible”.

Delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos

También recalcó que en caso de ganar las primarias contaría con el equipo de Santiago Cabañero. “Aquí hay 3.058 socialistas y aunque sólo un grupo conforme la Ejecutiva vamos a intentar que todo el mundo, a través de grupos, tenga voz en esa Ejecutiva. Entran todos y cada uno de los militantes. El error es repartir los puestos entre unos pocos y olvidarse del resto”, subrayó.

Por su parte, Santiago Cabañero quiere un PSOE “renovado” y más cercano a los pueblos de la provincia. Presentó su candidatura arropado por el actual dirigente provincial del partido, Manuel González Ramos, y por alcaldes y concejales de toda la provincia, también con figuras históricas del socialismo albaceteño, como Aurora Zárate y con jóvenes militantes.

“Queremos que el PSOE sea ese partido en el que se vean representados todos los ciudadanos de izquierdas” y para ello quiere acercarlo más a los pueblos de la provincia a través del Consejo Comarcal. Entre sus propuestas está también la de crear nuevas secretarías como la de Igualdad que contará “con rango de Vicesecretaría General porque queremos que la igualdad sea clave en la acción de gobierno del PSOE en los próximos años”.

Santiago Cabañero y Manuel González Ramos

Son varias de sus propuestas para liderar el PSOE los próximos cuatro años y con las que quiere que “se vean representado todos los ciudadanos de izquierdas”, además de que sea un partido que “pelee por la gente y por los ciudadanos de nuestra provincia”.

Los discursos de buenas intenciones de ambos candidatos se vieron ensombrecidos por el cese de Amparo Torres como directora provincial de Fomento en Albacete. Su destitución se produjo horas después de que acompañara a Cabañero en la presentación de su pre-candidatura, lo que provocó que muchos vieran en su cese una revancha política del otro candidato. Tanto Ruiz Santos como la Consejería de Fomento negaron tal extremo y aseguraron que no había vinculación alguna con las primarias y que su destitución fue “en aras de la mejor gestión y de la eficacia”.