Castilla-La Mancha en la encrucijada: cinco escenarios para un verano infernal

Cuenta atrás en la (posible) resolución de los escenarios abiertos en Castilla-La Mancha tras los fallidos Presupuestos para este año 2017 que mantienen a la región (y al Gobierno) en vilo desde el pasado mes de abril. Está en todas las conversaciones. En público porque cada anuncio, cada nueva medida, lleva la coletilla de que solo será posible “si se aprueban los presupuestos”. En privado porque estamos en julio y la incertidumbre se acrecienta.

El futuro de la región parece varado en la orilla y ya no navega “viento en popa”, una de las expresiones más utilizadas por el presidente, Emiliano García-Page, en la primera mitad de la presente legislatura y se abren hasta cinco posibles escenarios distintos de aquí al mes de septiembre.

- ¿Podrán volver a entenderse PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha?

La primera alternativa sería recuperar la sintonía con Podemos, en particular con el secretario regional José García Molina. Aunque a día de hoy, el acercamiento Podemos-PSOE parece insalvable. La formación morada quiere hablar no solo de cuentas sino de su “relación” de futuro con los socialistas y del rumbo que debe tomar la región.

En su andanada, en una entrevista con eldiarioclm.es, García Molina le recordaba a García-Page el ‘tirón de orejas’ de la militancia socialista. Y desde el Gobierno, lo vienen dejando claro en las últimas semanas, no se fían de la formación morada. Hay quien comenta en ‘petit comité’, no sin cierta maldad, que la formación morada ya habla más con los ‘populares’ que con los socialistas castellano-manchegos. Este camino parece bloqueado a cal y canto.

- ¿Presupuestos con el apoyo o con la abstención del PP?

En la tesis de que todo es posible…¿Por qué no buscar el apoyo del Partido Popular por activa o por pasiva en la votación del nuevo texto presupuestario este verano? El entorno del presidente regional así lo comentaba a eldiarioclm.es. Esa posibilidad no se había descartado dado el desencuentro con Podemos. Pero la opción no convence del todo porque reforzaría la imagen de un Emiliano García-Page más cerca de la derecha que de la izquierda ideológica. Justo el argumento que muchos de los críticos con los ‘susanistas’ han utilizado contra el presidente castellano-manchego en los últimos meses. Por otro lado, la abstención del PP o su apoyo (este último casi inimaginable) no le saldría gratis al PSOE. Quizá tampoco en las urnas.

Quien de momento calla es Dolores de Cospedal. La ex presidenta regional parece limitarse observar desde su despacho madrileño quizá para cobrarse una venganza servida en frío tras ser desplazada de Fuensalida en 2015 a pesar de ser el PP la fuerza más votada.

- ¿Es posible una prórroga de los presupuestos hasta el final de la legislatura?

Técnica y legalmente es posible. Fuentes consultadas por eldiarioclm.es lo apuntan como una posibilidad si las nuevas cuentas que presente el Gobierno regional vuelven a ser rechazadas en las Cortes. En este caso, hablamos de unos presupuestos que ya están prorrogados desde enero de 2017. El Ejecutivo regional podría, en teoría, hacer y deshacer con mucha menos transparencia de lo que supondrían las cuentas que sí pasan el filtro del Parlamento regional.

- ¿Crisis de Gobierno?

Es otra de las opciones que necesariamente tendría que ir unida a la prórroga presupuestaria ‘sine die’. Lo contrario sería dar una imagen de cambio de escenario demasiado pobre para la segunda parte de la legislatura. A eso se suma que en los mentideros se comenta que fue una de las condiciones que habría puesto Podemos para dar luz verde a las cuentas para la región. La formación morada habría pedido, entre otras, la ‘cabeza’ del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina y una participación activa dentro del propio Gobierno. El secretario regional de Podemos lo niega pero los cambios en el Ejecutivo se podrían interpretar como un ‘guiño’ a Podemos para futuras iniciativas en el Parlamento y quién sabe si una reconciliación.

- ¿Elecciones anticipadas?

El presidente regional lo ha dicho ya en varias ocasiones. O convence con unos presupuestos “más sociales” o no se aferrará a su puesto al frente de la Junta. El Gobierno regional estaría preparando ya la maquinaria electoral, solo por si acaso. De forma paralela, los socialistas castellano-manchegos han de celebrar su congreso regional. También los provinciales. García-Page aún no ha confirmado que vaya a presentar candidatura a la Secretaría del PSOE regional. Y se desconoce si tendría o no rivales y las primarias se harían entonces necesarias.

Mientras, el número dos del PSOE castellano-manchego, Jesús Fernández Vaquero, advierte a Podemos: unos comicios pueden provocar su desaparición como fuerza política en el Parlamento regional en favor de Ciudadanos. Los partidos políticos manejan encuestas electorales que apuntan que, en caso de una nueva consulta a los ciudadanos, se repetiría la misma situación: no habría mayorías. El pacto volvería a ser necesario.

Lo cierto es que a ningún partido con representación en el Parlamento le vendrían bien unos nuevos comicios. Al PSOE porque la convocatoria dejaría patente su impotencia o su incapacidad para gobernar en minoría y llegar a acuerdos. Al PP porque no tendría un candidato firme. Dolores de Cospedal está más pendiente de lo que ocurra en Madrid que en Castilla-La Mancha. Necesita tiempo para conocer el desenlace de la ‘sucesión’ en el PP. La región solo sería su segundo plato y eso a la vuelta de dos años. Y a Podemos porque la formación no atraviesa por su mejor momento electoral ni siquiera sumando los votos que atraerían IU u otras formaciones en una posible candidatura conjunta.

Distintas voces consultadas por eldiarioclm.es reclaman ‘cintura’ por parte de todos los grupos políticos para llegar a un acuerdo. Nadie tiene mayorías y si no las hay, como decía el presidente de la Real Fundación de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, “te fastidias y pactas”. Muchos lo piensan, pocos lo verbalizan.

El presidente de Castilla-La Mancha ha convocado a su gobierno este jueves en la localidad de Almonacid de Toledo, según avanzaba la SER, coincidiendo con los dos años de su llegada al Palacio de Fuensalida para hacer balance y analizar la forma de desbloquear las cuentas de la región. Los presupuestos regionales ‘retocados’ podrían entrar en las Cortes a mediados de mes para iniciar una nueva andadura. Lo que ocurra, sigue siendo un misterio.