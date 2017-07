Page intentará sacar adelante unos presupuestos más sociales sin "aferrarse al sillón"

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, ha aprovechado los datos de bajada del paro para asegurar que su Gobierno ha logrado llevar a cabo un "avance sustancial" al base del desempleo. "Hemos logrado parar la sangría y tenemos, podemos y queremos hacerlo con optimismo en los próximos años", afirmó el socialista en la presentación de la colección que el mecenas Roberto Polo donará a la región.

García-Page también llevó la situación de los presupuestos de la región al acto con el coleccionista cubano y bromeó con que una de las ventajas de la tardanza en los presupuestos es que permitirá incluir previsiones para el proyecto que se inicia en Castilla-La Mancha. "Hace dos años dije que no iba a ser presidente a cualquier precio, lo dije al firmar acuerdos con otros partidos políticos y ese mismo objetivo lo quiero reiterar. No me mantendré de presidente a cualquier precio", afirmó el socialista.

En este sentido, ha destacado que lo "prioritario" en el ecuador de su mandato como presidente de la Junta es "cumplir y superar" lo prometido a la ciudadanía, como ha ocurrido con los datos del paro. "Para mi es más importante cumplir los compromisos que aferrarme al sillón", explicó. Advirtió, igualmente, que esto la gente puede entenderlo "como quiera" pero que él tiene clara las claves de los próximos años de mandato.

"Es muy clave que tomemos consciencia de dos cosas: que podemos arreglar las cosas. Han sido dos años de notable avance", afirmó Page. Y esto, explicó, se ha ido demostrando y, por eso, sería "imperdonable" que "no nos dejaran" conseguirlo. "Para mi será prioritario el cumplimiento de la palabra dada, mucho más que cualquier pretexto personal", afirmó el presidente regional.

El nuevo documento de presupuestos va a incluir una oferta "más social" que la planteada en enero, afirmó Page y se presentará ante las Cortes y los grupos parlamentarios en los próximos días. Pero, señaló el político, también permitirá un enfoque que mejore los ingresos a través de la política fiscal. "Nos planteamos un escenario similar al anterior, pero que nos permite introducir cambios en una dimensión social, pero también más generador de riquezas", concluyó.