El Gobierno se reunirá con más de 200 colectivos para diseñar la nueva ruta económica regional

“Todas las mejoras quedan en el aire, no renunciamos a ellas pero hay enormes dificultades”. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se refería así a los Presupuestos regionales para 2017 que no salieron adelante tras el voto en contra del Partido Popular y de Podemos. “La clara consecuencia es la ralentización de la recuperación económica y social de la región”. Un bloqueo del que acusan, en particular, a Podemos. Hoy el portavoz de Gobierno ha vuelto a hablar de “puñalada” a los ciudadanos de la región.

El Consejo de Gobierno celebrado este martes, el segundo desde que el viernes quedaran rechazadas las cuentas regionales, ha seguido “analizando el control de daños” (tanto territorial como sectorialmente) tras lo que consideran un “incumplimiento” de Podemos del acuerdo firmado el 23 de enero. Unos daños, que lamentaba Hernando, “Podemos considera que son colaterales”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se va a reunir con 200 colectivos “víctimas de la traición de Podemos” durante las próximas semanas. No hay un plazo definido para dar por cerrados los encuentros que, aseguraba Hernando, servirán para definir la hoja de ruta económica en la región. “No toca especular, toca analizar y hacer trabajo en serio” y en ese proceso, “no se puede descartar ningún escenario”, aunque ha eludido pronunciarse sobre si la consecuencia final podría ser un adelanto electoral.

Lo que sí ha descartado es mantener cualquier tipo de reunión con los partidos políticos de la región hasta que no concluya la ronda de reuniones con los colectivos afectados por la paralización de los presupuestos. “No nos reuniremos con ninguna formación política hasta tener la hoja de ruta que marquen”, los citados colectivos.

La “lista inicial de medidas en riesgo”

El portavoz ha desvelado parte de lo que considera una “lista inicial de medidas en riesgo” entre las que ha citado la recuperación de la mitad de la llamada ‘Tasa Cospedal’ por parte de los empleados públicos. “Estaba acordado con los sindicatos de los que Podemos se ha mofado”.

Entre otras cuestiones en el aire quedan la oferta pública de empleo, en particular para los sectores de sanidad y educación y para los agentes medioambientales. Hernando ha hablado de la posibilidad de “despedir a más docentes” y también en el ámbito educativo ha acusado a Podemos de “poner en tela de juicio el Plan de Infraestructuras” o el incremento de la financiación a las universidades. “Puede que tengamos problemas para pagar la investigación de los docentes universitarios”.

El portavoz ha pedido a Podemos que dé explicaciones “no al Gobierno, no al presidente sino a la gente de Castilla-La Mancha que quería seguir avanzando en su calidad de vida”. Ha recordado que en la Comisión de Presupuestos “Podemos votó a favor” y afea a la formación morada que “sin ningún motivo o argumento este Consejo de Gobierno fue acuchillado por la espalda en el Pleno”.

¿Durante cuánto tiempo ocultó la verdad Podemos? ¿Cuándo decidieron cargarse el acuerdo de presupuestos? ¿Por qué no negociaron antes de la votación? ¿Por qué no dijeron lo que iban a hacer? Han sido algunas de las preguntas lanzadas a la formación morada por el portavoz del Gobierno castellano-manchego quien asegura que “hay sensación de engaño generalizado” y “demuestra que su palabra dada no tiene ningún valor”.

También ha negado que hubiera falta de diálogo entre el Ejecutivo y los diputados de Podemos y asegura que los presupuestos incluían “las enmiendas que nos dijeron que iban a presentar”, llegando a asegurar que tuvieron que ser redactadas por el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro debido a la “ignorancia” de Podemos en estas cuestiones.

“Algunas enmiendas planteaban cuestiones ilegales”

Ha asegurado que prepararon “otras enmiendas por detrás que se negaron a enseñarnos” y que sabían que ni PP ni PSOE iban a apoyar. “Eran enmiendas de postureo”. Lo atribuye a las primarias que Podemos celebra dentro de cinco semanas para votar a la nueva dirección regional de la formación morada. “Fue un posicionamiento ideológico de cara a primarias que van a enfrentar a ambos diputados”, en alusión a José García Molina y a David Llorente. “No es excusa para haber traicionado a la gente de Castilla-La Mancha” porque, añadía, las enmiendas que se rechazaron suponen una inversión de 40 millones de euros en un presupuesto global que rondaba los 9.000 millones. “Algunas planteaban cuestiones ilegales”.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno

Al margen del análisis en torno a los presupuestos de la región, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un paquete de ayudas prorrogadas de 2016, entre las que destacan las dirigidas a ayuntamientos, instituciones feriales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para promover la celebración de ferias comerciales en Castilla-La Mancha y a las que el Ejecutivo autonómico destinará 270.000 euros con aproximadamente cincuenta potenciales beneficiarios.

También se ha aprobado la concesión de ayudas directas a las empresas que contraten a personas con discapacidad o faciliten la adaptación de sus puestos de trabajo a sus necesidades. Ayudas que contarán con 700.000 euros “para que las empresas den oportunidades a quienes más complicado lo tienen, y con ello dar un impulso a la normalización, integración, inclusión y autonomía personal del colectivo de personas con discapacidad”, ha subrayado.

Hernando ha hecho hincapié en que estas ayudas han hecho posible que el desempleo entre personas con discapacidad en la región haya bajado un 12 por ciento ya que “la inserción laboral de los que menos oportunidades tienen y de los que más sufren a causa de la injusta lotería natural, en un entorno ferozmente competitivo, es un factor clave para que nuestra sociedad siga creciendo, pero creciendo también con alma y en igualdad”.

Por último, ha informado de la resolución de ayudas para la creación, consolidación y modernización de cooperativas y sociedades laborales, dotadas con 1,5 millones de euros. Ayudas que dejaron de convocarse en la legislatura anterior y que tienen como objetivo favorecer la creación de empleo estable y de calidad en las 1.800 cooperativas y sociedades laborales de la región a través de cuatro líneas de subvenciones para promoción, inversión, mejora de la competitividad y fomento de la comercialización.