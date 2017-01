El conquense Roberto Osa, finalista del Premio Nadal 2017

Roberto Osa López vive en Madrid pero nació en El Pedernoso (Cuenca) hace 35 años. Su obra "Morderás el polvo" ha sido una de las seis finalistas de la 73 edición del Premio Nadal, el galardón más prestigioso de las letras españolas que organiza Ediciones Destino y que presentó bajo el seudónimo de A.J.Dalton.

Toda una sorpresa para este escritor novel. "Ni siquiera pensaba presentarme. Pensé que era apuntar demasiado alto pero algunos amigos escritores a los que les di la novela para que me dieran su opinión, me dieron confianza". Se considera un afortunado. "No puedo pedir más, ser finalista sin que nadie me conozca".

La historia de 'Morderás el polvo' transcurre en apenas día y medio.Narra el viaje de una mujer, embarazada, desde Madrid hasta un pequeño pueblo de La Mancha. "Es el reencuentro con un padre con el que no se lleva bien desde hace mucho tiempo. Una historia tosca, un poco truculenta y violenta entre ambos y un encuentro a cara de perro". Ambientada en el mundo rural contemporáneo tiene algunas reminiscencias que recuerdan a 'La Familia de Pascual Duarte' de Camilo José Cela, según el propio autor.

Un relato "intenso" contado en primera persona por la protagonista. "Fue un gran esfuerzo entrar en la geografía mental de una mujer embarazada. Mi mujer que lo estaba cuando escribí el primer borrador fue de gran ayuda".

"Cuando me enteré de que era finalista pegué un salto"

"Me enteré de que era finalista de la manera más tonta. Estaba viendo la tele en casa de mis padres en El Pedernoso y anunciaron que por la noche se fallaría el Premio Nadal. No me acordaba. Fue mi mujer quien me preguntó... ¿Tú no te habías presentado a este premio? Le dije, sí, pero bueno es imposible. Al rato miré el móvil para ver quiénes eran finalistas. Estaba ya en la cama y pegué un salto".

Roberto Osa comenta que en su pueblo "están alucinando. Algunos me dicen que no conocían mi faceta de escritor. Ha sido un aluvión de abrazos y felicitaciones estas Navidades".

Ser finalista ha sido todo un premio porque tenía claro que no iba conseguir el galardón. Y es que, un mes antes había ganado el Premio Literario 'Felipe Trigo', dotado con 20.000 euros, que organiza la Junta de Extremadura, cuyo fallo se dio a conocer en el transcurso de una gala literaria celebrada en Villanueva de la Serena (Badajoz). Las bases del Premio Nadal impiden que la novela ganadora haya recibido antes cualquier otro galardón.

Gala de XXXVI Premio Literario Felipe Trigo/ @juntaex_cultura

Los organizadores del Premio 'Felipe Trigo' se encargarán de la publicación de la novela. Pero aún no hay ni fecha ni editorial que se hará cargo del proyecto algo que, reconoce Roberto Osa, le preocupa. "Está aún en el aire y espero que se concrete cuanto antes".

"Me gusta contar historias a la gente"

Este realizador de televisión y guionista se marchó a estudiar Comunicación Audiovisual a Madrid con 18 años y allí ha desarrollado su carrera profesional vinculada a espacios informativos, de deportes y de entretenimiento. El 'salto' al mundo literario lo dio de manera natural. "Siempre he tenido el gusanillo literario. A mí lo que me gusta es contar historias a la gente". Y prefiere hacerlo escribiendo aunque en su trayectoria también están pequeñas incursiones en el cine con cortometrajes.

Se declara "lector empedernido" que hasta ahora solo se había atrevido con relatos cortos y alguna publicación en revistas universitarias o literarias. "Era una afición y una manera de canalizar la creatividad". Esta es su primera novela "en serio" tras conseguir una beca para un master en la Escuela de Escritores de Madrid.

"Le dedico muchas horas, las que antes dedicaba a otras cosas y siempre buscando un rato entre mi trabajo y mis dos hijos pequeños. Lo hago si me veo con fuerzas y cuando la casa está en calma". Ahora, Roberto Osa trabaja en una obra de teatro. "Es una comedia dramática. No sé si para desengrasar pero es lo que me apetece tras una novela dura e intensa".

La catalana Care Santos ganadora de la edición 2017

La escritora Care Santos fue la ganadora de la 73 edición del premio Nadal con su novela "Media vida", una obra que tiene como protagonista a un grupo de mujeres que se rememoran treinta años después un episodio trágico de su infancia.

El Premio Nadal tiene una dotación de 18.000 euros y el jurado estaba integrado por Germán Gullón, Lorenzo Silva, Clara Sánchez, Andrés Trapiello y Emili Rosales, que seleccionaron a las finalistas entre las 303 obras presentadas en esta edición.