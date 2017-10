“La pobreza en España no se ve porque no se mira, pero existe”

Casi un 38% de la población en Castilla-La Mancha se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, cerca de 770.000 personas. Una cifra alarmante que sitúan a nuestra región a diez puntos de la media nacional (27,9%) y nos alejan aún más de los datos previos a la crisis de 2008. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística corresponden al año 2015.

Ante esta situación, la Universidad de Castilla-La Mancha celebra del 16 de octubre al 16 de noviembre unas jornadas contra la pobreza en las que van a estar implicadas todas las facultades y escuelas del Campus de Ciudad Real y de la sede universitaria de Almadén. Abiertas a toda la sociedad, la actividad busca debatir y reflexionar sobre este problema y recoger propuestas y soluciones.

Todo ello se hará desde una perspectiva multidisciplinar: la economía, el derecho, las humanidades, la educación, la sanidad, las ingenierías y las ciencias experimentales. "Las jornadas comenzará el 16 de octubre, porque el 17 es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza declarado por la ONU, y finalizarán el 16 de noviembre, ya que tres días después se celebrará la I Jornada Mundial de los Pobres", explica Luis Arroyo, profesor de la UCLM y promotor de esta iniciativa.

Unas jornadas en las que según apunta Arroyo, se abordará "el problema científico y de conocimiento del hambre en el mundo, y naturalmente también del hambre y la pobreza de España, que es una pobreza que no se ve porque no se mira pero existe y así lo establece el propio Consejo Económico y Social". Cuatro conferencias generales, mesas redondas y seminarios, un encuentro de solidaridad y voluntariado y una exposición de comunicaciones y pósteres integrarán estas jornadas que se van a celebrar en colaboración con asociaciones de alumnos, instituciones públicas (Ayuntamiento y Diputación), sindicatos y organizaciones solidarias.

"En el mundo sabemos que hay varios millones de niños que mueren por falta de alimentación suficiente, es decir que viven con menos de un dólar o un euro al día. Eso es un problema de organización del mundo y lo que no se sabe es que ese problema sigue existiendo y aunque fue uno de los objetivos del milenio no se ha avanzado mucho", señala el promotor de la iniciativa. En cuanto a la situación en España, Luis Arroyo asegura que no es mucho mejor ya que "ha incrementado de una manera notable y en especial la desigualdad".

"Le siguen cortando la luz a decenas de miles de personas, hay mucha gente que no se puede pagar las medicinas, entonces aprovechando que dicen que la economía va mejor aprovechemos también para mirar que es lo peor que ha pasado después de este ciclo terrible y no nos contentemos con que van los índices bien". Luis Arroyo propone seguir mirando los índices sobre la situación de las personas pobres, un problema que en España afecta principalmente a las personas mayores de edad por "falta de recursos y por falta de empleo" y a los más jóvenes. "También hay una pobreza especial en las mujeres".

FOTO: Europa Press

Programa

El catedrático de Bioquímica, director general de la UNESCO entre 1987 y 1999 y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, será el encargado de abrir las jornadas el 16 de octubre con la conferencia inaugural 'El hambre y la extrema pobreza en la conciencia personal y colectiva: es tiempo de acción'.

Ese mismo día se llevará a cabo el Encuentro de Solidaridad y Voluntariado con la instalación de expositores, mesas y paneles en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta actividad contará con la colaboración de la Fundación General de la UCLM y contará con la participación de más de una veintena de ONG.

El resto de ponencias se sucederán los días 7 (Julio Carabaña Morales, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid), 15 (Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO 2008-2017) y 16 de noviembre (Emilio Ontiveros, catedrático de la Empresa).

De forma paralela a las conferencias se llevarán a cabo seminarios y mesas redondas en distintos centros, dos exposiciones y una campaña de recogida de alimentos en el Rectorado y centros del Campus de Ciudad Real cuyos productos serán entregados al Banco de Alimentos de Ciudad Real. En cada uno de los seminarios y mesas redondas programados, los centros abordarán el tema de la pobreza desde su ámbito de estudio.