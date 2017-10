Yvonne Blake, presidenta de la Academia española de Cine: "Un productor americano me violó"

Yvonne Blake, presidenta de la Academia española de Cine, se ha pronunciado sobre los casos de acoso y abuso sexual en el mundo cinematográfico y ha confesado que ella misma fue violada por un productor cuando tenía 24 años.

En una entrevista en El Huffington Post, Blake ha sido preguntada por los últimos casos conocidos en el sector, como la denuncia de la actriz Leticia Dolera en una columna en eldiario.es que ha reconocido que sufrió abusos durante su carrera.

"Creo que es algo que ha pasado en todos los países, que los hombres con mucho poder piensan que pueden molestar a una mujer completamente inocente, que no flirtea con ellos y que no da ninguna razón para que él se lance encima", responde, añadiendo que a ella le "alegra que se haya hecho público" y que, en referencia a las voces como la de Dolera "esto esté en el aire y también en España si pasa aquí".

La presidenta de la Academia de Cine ha relatado su propia experiencia cuando tenía 24 años. "En una película inglesa un productor americano me violó. Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto, solo a mi más íntima amiga le hablé de ello".

Blake ha reflexionado entonces sobre cómo siempre se tiende a culpabilizar a las mujeres y señala que es un problema no solo inherente al mundo del cine. "Siempre ha sido la mujer de la que se ha dicho que era culpable y no es así. Es muy injusto. Me alegro de que esté en la prensa y en todos lo países. Y pasa también en todos los negocios, no sólo en el cine".