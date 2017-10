La Abogacía de la Generalitat denunciará en la Fiscalía el acoso de la ultra derecha a Mónica Oltra

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves durante la sesión de control en las Corts que la Abogacía de la Generalitat denunciará ante la Fiscalía el acoso sufrido en la noche del pasado miércoles por la vicepresidenta Mónica Oltra, cuando un grupo de personas de extrema derecha se plantó en la puerta de su casa con las caras tapadas portando una gran bandera de España y cantando a gritos canciones "por la unidad de España" y acusando a Oltra y Compromís de querer "romper España", por si fuera constitutivo de un posible delito de odio.

"No vamos a consentir que un grupo de fascistas pongan en peligro la democracia", ha asegurado el jefe del Consell, quien insistía: "No consentiremos ni los actos del 9 de Octubre [cuando un grupo de ultras de la extrema derecha reventaron la manifestación convocada por colectivos nacionalistas y de izquierdas y agredieron a algunos participantes en la marcha], ni las agresiones de ayer a la vicepresidenta. No consentiremos que el fascismo vuelva a las calles".

La propia vicepresidenta, por su parte, ha defendido la democracia como "el mayor invento políticamente". "Todo el mundo puede expresar lo que piensa, todas las ideas caben en democracia, lo que no cabe es poner una diana en la frente a quien no piensa igual: No sean cómplices", les ha dicho a los miembros del Partido Popular.

Por último, la portavoz popular en el parlamento valenciano, Isabel Bonig, se ha sumado en nombre del PP, a la condena: "No es libertad de expresión; ni lo era ahora, ni antes", al tiempo que ha comparado la situación sufrida por Oltra con los escraches que determinados colectivos hicieron en el pasado a miembros del Partido Popular: "Traeremos fotos de cómo se hacía con rita Barberá, González Pons, José Císcar...".