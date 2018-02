Convocada una protesta contra el Govern valencià per “emparar la tortura” en el nou reglament dels bous al carrer

El partit animalista Pacma està organitzant una concentració pacífica per l’abolició dels festejos taurins i contra el nou reglament que prepara el Govern valencià sobre aquestes celebracions perquè considera que “empara la tortura” dels animals. La convocatòria per a aquesta cita és dissabte 24 de febrer a les 18 h, a la plaça Manises, situada entre el Palau de la Generalitat i la Diputació de València.

Per a aquesta protesta Pacma està distribuint uns fullets amb un decàleg de motius entre els quals destaquen la xifra d’un miler d’animals que moren cada any en els diferents tipus de festejos taurins; l’ús dels diners públics per a subvencionar aquestes celebracions; el "paeasitisme" que fan aquests actes de les festes i l’“apropiació” d’espais públics; les crítiques de l’ONU que demanen desvincular la tauromàquia de la infància; i, per descomptat, el dolor que sent l’animal.

Però, a més, Pacma assenyala directament el Govern del Botànic afirmant que “la Generalitat Valenciana permetrà en breu noves formes de maltractament a bous, vaques i jònecs”. Així, la formació explica que els partits del Consell estan treballant en un nou reglament de bous al carrer “fet a mesura dels taurins que legalitzarà noves modalitats que fins ara no estaven legalitzades, com els correbous d’embolats, vaca embolada i ‘festejos’ amb jònecs, bous de menys de dos anys i poc més grans que un gos mastí”.

Aquesta no és l’única posició de Pacma contra el Consell, ja que també s’han manifestat contraris a les ajudes que s’ofereixen a la celebració del tir i arrossegament. La formació recorda que l’any passat es van destinar 9.000 euros a ajudes d’aquestes competicions amb cavalls que pateixen colps i maltractaments físics per part dels propietaris.