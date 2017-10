“Si després de les agressions del 9 d’Octubre la més perillosa sóc jo, tenim un problema greu”

“ El dimecres 11 d’octubre estava prenent-me una clara en un bar amb els meus companys després d’haver participat en una concentració davant de la Delegació del Govern I, abans d’agafar l’autobús de tornada a casa, que està a Vilamarxant, uns agents de la Policia Nacional em van identificar i em van portar a la comissaria acusada d’un delicte d’odi i de lesions ”. Així relata Amparo Molina, iaiaflauta de 61 anys (al novembre en farà 62) com li van aplicar la “llei mordassa” per uns pretesos fets que van succeir l’1 d’octubre passat a la plaça de l’Ajuntament de València durant una concentració de protesta contra les càrregues policials a Barcelona durant la jornada del referèndum i reivindicant el dret al vot, “que no és il·legal”.

Segons relata Amparo, ella va acudir a aqueix acte amb els seus companys iaioflautes com ha anat fent des que fa sis anys va participar en les primeres mobilitzacions del 15M a València, abillada “com sempre” amb la seua bandera republicana i una pancarta en què es podia llegir “Rajoy, dimissió per roí” i ‘armada’ amb una polsera de boletes de plàstic “d’aqueixes que valen un euro i que la Policia em va requisar el dimecres perquè deia que era una arma”.

Durant la concentració, reconeix que es va encarar amb una parella que portava una bandera espanyola i, mostrant-los la seua, els va dir: “Aquesta és la meua bandera”. Aquesta parella és la que ha presentat la denúncia per agressions i assegura que Amparo els va anomenar “fatxes”. “La veritat és que jo no recorde si els vaig anomenar ‘fatxes’, però el que no va passar és que els agredira, en cap moment no agredisc ningú, i menys encara que els odie”, explica la veïna de Vilamarxant, que puntualitza: “Com els he d’odiar si jo no els conec de res. Jo sóc de cridar i de protestar, això és veritat, però violenta, en cap cas”.

Explica que el que li ha passat a ella, li podria haver passat “a qualsevol de nosaltres, com ja li va ocórrer abans al meu company Ramón Alcañiz”, a qui també van aplicar la “llei mordassa” i el van multar amb 600 euros per haver increpat l’autobús homòfob de Hazte Oír quan va passar per València.

Amparo va passar dues hores detinguda a la comissaria i es va negar a declarar davant de la Policia, “ja parlaré quan em cride el jutge”, on li van requisar la polsera i dues pancartes menudes que portava i en què es podia llegir “Moragues [delegat del Govern] dimissió” i “PP, Mato i Rato es van lucrar molta estona”. No obstant això, reconeix que està “esglaiada” per les penes que comporta l’acusació. “Parlem de presó –d’1 any a 4–i d’una sanció que podria ser de milers d’euros”. Això no lleva perquè afirme: “Amb mi han punxat en os, perquè continuaré al carrer”. Insisteix que ella l’única cosa que ha fet és acollir-se a la llibertat d’expressió i de manifestació.

Aquesta valenciana d’adopció va nàixer a Granada, des d’on va arribar als huit anys amb els seus avis. Es lamenta per la seua detenció després de les agressions que van protagonitzar grups d’ultradreta el 9 d’Octubre passat , i per les quals es manifestava dimecres passat: “Si després del que es va veure dilluns la més perillosa sóc jo, tenim un problema greu en aquest país”.

Amparo , reivindicativa des de fa anys a favor de l’acollida als refugiats i contra injustícies com els desnonaments, les retallades o els barracons, o la violència masclista –que és el que la indigna més, ja que ella mateixa en va patir en carn pròpia, “ja tenim 64 dones assassinades enguany”–, denuncia el Govern: “Ens vol calladets i emmordassats, però no ho aconseguiran”. “Cal posar el focus en les injustícies i en actituds violentes com les que vam veure el 9 d’Octubre”, conclou.