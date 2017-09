Els 'garzonistes' exigeixen la dimissió del líder d'EUPV per pagar el seu viatge al funeral de Castro amb fons públics

El corrent 'garzonista' d'Esquerra Unida ('Una Nova Esquerra Unida per a un Nou País Valencià'), que fa uns mesos disputava el lideratge de la formació de la mà de la diputada provincial per valència, Rosa Pérez Garijo, a l'actual coordinador general, David Rodríguez, ha emès un comunicat a través del qual exigeixen la seua dimissió després de conèixer-se que va viatjar a Cuba, coincidint amb el funeral de Fidel Castro, amb càrrec a diners públics.

Concretament, els 1.150 euros del desplaçament van ser pagats des de l' assignació del grup d'EUPV en la Diputació d'Alacant. Així, es dirigeixen a la militància d'Esquerra Unida com a candidatura encara existents davant la "falta de voluntat" de l'actual direcció d'integrar al 49% de l'organització en l'executiva de la formació.

Des d'Una Nova Esquerra Unida consideren que les informacions són "molt greus i intolerables", per la qual cosa reclamen la convocatòria urgent d'un Consell Polític Nacional on la diputada provincial alacantina, Raquel Pérez, "done explicacions i pose a la disposició de la militància els comptes anuals, inclosa la factura del citat viatge".

El viatge es va pagar "de forma indeguda"

En opinió del grup que lidera Rosa Pérez Garijo, les declaracions de la direcció -mitjançant un comunicat- i del propi Rodríguez - a través d'un vídeo en youtube- "confirmen que el viatge va tenir lloc amb fons públics, és a dir, de forma indeguda". Per açò, exigeixen les dimissions tant de la diputada alacantina com del coordinador general.

Consideren que un viatge pagat d'aquesta forma perjudica a la solidaritat amb Cuba i a les associacions que treballen en la solidaritat entre pobles, al mateix temps que denuncien la falta de transparència del grup en la Diputació d'Alacant, "que no ha presentat els comptes, en una línia contrària al que sempre hem defensat i fet des d'EU".

D'igual manera, se solidaritzen amb Paco Agulló, qui asseguren ha patit un "greu cas de presumpte assetjament laboral com a treballador per part de Raquel Pérez". "EUPV s'ha caracteritzat per la lluita contra la corrupció i la defensa de l'ètica en la política, per la qual cosa continuarem treballant perquè la transparència, la participació i la integració tornen a ser un senyal d'identitat de la nostra organització", conclou el comunicat, que anima a la militància que no se senta identificada amb les pràctiques de l'actual direcció a continuar treballant".

Un atac "a l'esquerra"

David Rodríguez, que en cap moment ha negat que el desplaçament fóra pagat amb els fons del grup d'Esquerra Unida en la Diputació d'Alacant, es va justificar en la seua condició de membre de l'Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí, va assegurar que "no era un viatge privat" i va carregar contra unes informacions que va qualificar de "malintencionades".

A més, no va dubtar a assenyalar que aqueixes informacions "descontextualitzades" formen part d'una "campanya per a desprestigiar a l'esquerra", a més de la solidaritat amb Cuba.