El viatge cubà de David Rodríguez

Els resultats electorals van ser injusts el 2015 amb Esquerra Unida. El treball dels seus representants en les Corts Valencianes i en altres àmbits com la Diputació de València va ser especialment tenaç i efectiu contra la corrupció que el PP va escampar per totes les institucions valencianes. No mereixia perdre la seua representació parlamentària.



Només per això, per un mínim respecte a l'honradesa de la lluita política que va protagonitzar i segueix desenvolupant la seua organització allí on té representació, la direcció actual d'Esquerra Unida del País Valencià hauria d'haver-se estalviat el comunicat exculpatori del viatge que el seu coordinador general, David Rodríguez, va fer a Cuba pagat amb fons de la Diputació d'Alacant destinats al funcionament del seu grup en la corporació.

Justificar que el dirigent d'una formació política es faça pagar el seu viatge al funeral de Fidel Castro amb l'argument que el grup d'EUPV en la Diputació d'Alacant ha col·laborat amb l'associació valenciana d'amistat amb Cuba José Martí i que el seu màxim dirigent va viatjar "en qualitat de membre de la direcció" d'aqueixa associació per a fer gestions que han permès "ampliar i enfortir la solidaritat alacantina amb Cuba" fa vergonya aliena.

Fa quasi tanta vergonya com el fet que es qualifique la notícia publicada d'informació "no contrastada, completament descontextualitzada i amb l'evident objectiu de denigrar l'organització en el seu conjunt, i en particular a la diputada Raquel Pérez i al coordinador general David Rodríguez". Perquè els fets són certs. Ningú diu que no siga veritat que es va anar a Cuba amb diners de la Diputació d'Alacant sinó que no està contextualitzada aqueixa informació. I ho diu després d'haver evitat respondre a les trucades per a recollir la seua versió.

"Entenem que aquest tipus d'activitats i despeses estan sobradament justificats com a part de la labor política d'EUPV", afegeix el comunicat d'una organització que ha denunciat amb raó moltes vegades la utilització partidista de les institucions per part del PP fent servir excuses idèntiques excuses.

Si David Rodríguez vol mantenir el seu activisme per la cooperació amb Cuba, sense haver de justificar-ho com justifiquen els polítics corruptes els seus batibulls, només ha de deixar el seu càrrec de coordinador general d'Esquerra Unida. La possibilitat de mantenir el seu lideratge com si no haguera passat res ja no existeix. I sols la dimissió descarregaria la faena de tots els seus militants d'un estigma més injust i nociu que en qualsevol altra formació politica.